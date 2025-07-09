Появились подробности о мальчике, погибшем после удара ВСУ по пляжу в Курске

09 июля 2025, 19:41

Дядя погибшего в Курске ребенка: он был наш единственный наследник

Фото: iStock/inga

Дядя пятилетнего мальчика Толи, погибшего после атаки боевиков ВСУ на пляж в Курске, узнал о смерти ребёнка от журналистов и не смог сдержать слез.







«Это единственный был наследник наш. Ох, Господи. Спасибо за информацию, если она верная», — рассказал он RT.

«Те, кто убивает детей, не имеют права называться людьми. Это не просто варварство: это преступление против самой человеческой сути! Верю, что это зло не останется безнаказанным!» — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.