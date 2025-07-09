Появились подробности о мальчике, погибшем после удара ВСУ по пляжу в Курске
Дядя погибшего в Курске ребенка: он был наш единственный наследник
Дядя пятилетнего мальчика Толи, погибшего после атаки боевиков ВСУ на пляж в Курске, узнал о смерти ребёнка от журналистов и не смог сдержать слез.
«Это единственный был наследник наш. Ох, Господи. Спасибо за информацию, если она верная», — рассказал он RT.
Мужчина также рассказал, что мама ребенка получила ожоги обеих рук и на связь пока не выходит.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о смерти мальчика, раненного при атаке ВСУ на Курск вечером 8 июля. Ребенка должны были перевезти на лечение в Москву, однако малыш скончался во время транспортировки. У него было 30% ожогов тела. Местные власти пообещали оказать семье погибшего мальчика окажут всю необходимую помощь.
«Те, кто убивает детей, не имеют права называться людьми. Это не просто варварство: это преступление против самой человеческой сути! Верю, что это зло не останется безнаказанным!» — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.