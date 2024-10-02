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Появились подробности отхода ВСУ из Угледара

BBC: попытки ВСУ выйти из Угледара были почти самоубийственными
02 октября 2024, 14:25
Фото: iStock/YakubovAlim

Фото: iStock/YakubovAlim

Попытки подразделений ВСУ выйти из Угледара были почти самоубийственными. Об этом пишет BBC, ссылаясь на военнослужащих 72-й украинской бригады.
По словам одного из боевиков ВСУ, удерживающие до последнего оборону Угледара украинские подразделения пытались покидать свои позиции в темное время суток. Они пытались пересекать минные поля, обходя трассу на Богоявленку из-за обстрелов ВС РФ.

«Днем это становилось почти самоубийственной миссией. После прорыва ВС России в центр Угледара ВСУ могли покинуть город только пешком», —говорится в статье.



Напомним, из-за расположения Угледара ранние попытки его штурмов были безуспешными. На этот раз российское командование приняло решение сменить тактику и полностью отрезать противника от снабжения. Немаловажную роль в освобождении Угледара стали и постоянные удары ФАБами. Попав в окружение, оборона ВСУ быстро сломилась. Далее российские штурмовики смогли взять город за несколько дней.

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#город
#всу
#вс рф
В «Калашникове» представили обновленный БПЛА «Скат 350М»
«Калашников»: обновленный БПЛА «Скат 350М» стал менее уязвим для РЭБ
02 октября 2024, 14:50

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Обновленный разведывательный комплекс с БПЛА «Скат 350М» теперь может менять частоты в канале управления прямо во время полета, что повысило его стойкость для вражеских РЭБ. Об этом сообщили в Telegram-канале концерна «Калашников».
«Разведывательный комплекс с БЛА «Скат 350М» в ходе глубокой модернизации получил возможность менять частоты в канале управления прямо во время полета, благодаря чему увеличил стойкость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника», - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что все изменения в аппарат внесли исходя из запросов российских военных после того, как он был протестирован в боях.

Директор дивизиона БПЛА концерна Александр Лихачев пояснил, что устройство оснащено дополнительными антеннами. Это обеспечивает программное переключение между широко- и узконаправленными антеннами. При этом теперь линия связи между наземной станцией управления и НППУ увеличена до 500 метров. Благодаря этому обеспечивается безопасность операторов БПЛА.

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Польша не смогла сформировать украинский легион из-за отсутствия желающих
02 октября 2024, 14:16

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Польша не смогла сформировать украинский легион, так как не было желающих вступить в него. Об этом рассказал министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире на портале Wirtualna Polska.
«Нет желающих. Мы к этому подготовились. Это было в рамках соглашения, подписанного между Польшей и Украиной, но мы не отвечаем за вербовку», — отметил Косиняк-Камыш.

По его словам, предполагалось, что довольно большое число украинцев захотят вступить в легион. Планировалось создать целую бригаду численностью в несколько тысяч человек, которую должны были оснастить техникой в польских частях за счет Варшавы. Однако этого не произошло, заключил министр обороны Польши.

Косиняк-Камыш также отметил, что Украина очень быстро забыла о предоставленном Польшей вооружении.

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Гладков: при обстреле ВСУ под Белгородом пострадали 4 человека, один погиб
02 октября 2024, 13:56

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Один человек погиб, еще четверо пострадали при обстреле со стороны ВСУ под Белгородом. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Крапивное Шебекинского городского округа погиб мирный житель. Есть раненые. От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады СМП... Ранены, предварительно, четыре мирных жителя, в том числе двое детей», — говорится в сообщении.
Чиновник добавил, что одну пострадавшую девочку-подростка переведут в областной госпиталь после того, как ей окажут медпомощь. У ребенка рана стопы и минно-взрывная травма.

Кроме того, пострадал трехлетний ребенок с матерью, их госпитализировали.

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В Минобороны доложили последние новости СВО
Минобороны: ВС РФ ударили по снабжающим ВСУ энергообъектам Украины
02 октября 2024, 13:25

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российская армия ударила по энергообъектам на Украине, которые снабжали боевиков ВСУ. Об этом доложили в Минобороны РФ. Там отметили работу оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетчиков и артиллеристов.
«…Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ», — прокомментировали в ведомстве.
Помимо этого, нанесен удар по живой силе и технике врага более чем в 130 районах. Ранее в Минобороны докладывали, что ВС РФ освободили от боевиков ВСУ Верхнекаменское в Донбассе.

Спецоперация по защите Донбасса от киевских неонацистов продолжается с конца февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация Украины.

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#россия
#украина
#война
#сво
#вс рф
#новости
#минобороны рф
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В ВСУ официально подтвердили потерю Угледара
02 октября 2024, 13:02

Фото: iStock/Jakub Laichter

Командование группировки ВСУ «Хортица» признало, что вывело украинских военных из Угледара. Об этом говорится в Telegram-канале группировки.
Уточняется, что Угледар оказался под угрозой окружения после ударов ВС РФ по флангам, которые сильно истощили оборону ВСУ в городе.

«Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выведению подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для дальнейших действий», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 октября военкоры распространили информацию о том, что армия России установила контроль в Угледаре после 31 месяца боев за город. При этом официально российская сторона этот факт не подтверждала.

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#вс рф
#угледар
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Бойцы ВСУ в Угледаре рассказали о злости на командиров
Бойцы ВСУ в Угледаре заявили о злости на командиров из-за долгого отступления
02 октября 2024, 13:01

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Бойцы Вооруженных сил Украины рассказали о злости на командиров, которые долго не отдавали приказ отступать из Угледара. Об этом информирует BBC News.
Уточняется, что выбравшиеся бойцы украинской армии истощены и подавлены. Согласно словам военных ВСУ, было очевидно, что войска не смогут долго удерживать Угледар.

Пулеметчик ВСУ рассказал, что не знает, почему командование не приказало отступать. Он выразил мнение, что украинские командиры боялись военного руководства или получили приказ сверху удерживать позиции «до последнего».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Операция в Одессе и выход к Днепру: Военкор раскрыл сценарий развития СВО
Военкор Живов об СВО: как мы дальше воюем, будет понятно после выборов в США
02 октября 2024, 12:56

Фото: istockphoto/IherPhoto

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
Автор телеграм-канала «ЖИВОВ Z. БИТВА ЗА ДОНБАСС», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» сообщил про основной фронт на СВО.
«Ближайшая задача — взять Угледар на Нижнедонецком и Запорожском направлениях, которые позволят при наличии боекомплектов и личного состава, двигаться дальше в сторону Орехово и Запорожья. То есть обвалить весь запорожско-донецкий фронт ВСУ и в дальнейшей перспективе выйти к Днепру», — сказал военный эксперт.

По его словам, этому усилию будет содействовать освобождение Часов Яра, которое ведется чуть севернее.
«Думаю, что в течение двух недель-месяца там будет все закончено. Там армия сможет выйти на последний укрепленный район — в целом Крамоторскую агломерацию. В Харькове есть успехи, в Курской области продолжаются тяжелые бои. Войска потихоньку выдавливают противника. Все происходит медленнее, чем хотелось бы, потому что там серьезное сопротивление», — рассказал военный блогер.

Он добавил, что про операцию в Одессе говорить пока не стоит, потому что для этого нет сил и средств. Однако в будущем (2025-2026 год), когда будут наращены возможности по оружию, такой расклад возможен.
«На Крымском направлении усиливается оборона Крымского полуострова. Различные противодесантные и противодиверсионные мероприятия проводятся для того, чтобы у противника, если он вздумает сделать вылазки, ничего не вышло», — сообщил Алексей Живов.

Автор телеграм-канала «ЖИВОВ Z. БИТВА ЗА ДОНБАСС» заявил, войска РФ успешно продвигаются вперед и поддерживаются все большим количеством авиационных ударов.

По мнению военного блогера, прогнозы делать пока рано, так как ключевой точкой станут выборы президента США и его позиция к поддержке Украины.
«Это рубикон, после которого станет понятно, как мы дальше воюем: в полную силу до полной победы, и не факт, что только над Украиной, или находим компромиссную позицию и выходим на мирное соглашение. В конце 2024 года — начале 2025 будет ясность по дальнейшему развитию СВО», — заключил Алексей Живов.

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В США раскрыли, чем для Зеленского обернется потеря Угледара
Bloomberg: потеря Угледара может усилить давление на Зеленского
02 октября 2024, 12:44

Потеря ВСУ Угледара в ДНР усилит давление на украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Взятие Россией под контроль города Угледара предоставляет ВС РФ «потенциально улучшенную логистическую позицию» на ​линии боевого соприкосновения, ​говорится в материале агентства.

Согласно информации источника, Зеленский предпринял дипломатическую попытку в Соединенных Штатах продвинуть «план победы», который направлен на оказание давления на Россию, но инициатива предводителя киевского режима была встречена «вяло».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На Украине обвинили Запад в инфантилизме
Замминистра обороны Украины Балануца обвинил Запад в инфантилизме
02 октября 2024, 12:38

Фото: istockphoto/alzay

Западные союзники Киева отказываются передать ему дальнобойные ракеты и обеспечить защиту республики с воздуха, поэтому они являются инфантильными. Об этом в рамках форума по безопасности в Варшаве заявил замминистра обороны Украины Александр Балануца.
«Иногда мне кажется, что коллективный Запад до определенной степени полон инфантилизма и неких идей. Должны ли мы задавать вопрос, имеет ли Украина право делать то или это?» — задался вопросом Балануца.
Он добавил, на Западе сомневаются, что Украина имеет право на членство в альянсе, а также есть сомнения в возможности ударов вглубь России западными вооружениями.

Глава киевского режима Владимир Зеленский просит у Запада дальнобойные ракеты, но сталкивается с постоянными отказами.

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