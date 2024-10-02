Появились подробности отхода ВСУ из Угледара

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Попытки подразделений ВСУ выйти из Угледара были почти самоубийственными. Об этом пишет BBC, ссылаясь на военнослужащих 72-й украинской бригады.
По словам одного из боевиков ВСУ, удерживающие до последнего оборону Угледара украинские подразделения пытались покидать свои позиции в темное время суток. Они пытались пересекать минные поля, обходя трассу на Богоявленку из-за обстрелов ВС РФ.
Напомним, из-за расположения Угледара ранние попытки его штурмов были безуспешными. На этот раз российское командование приняло решение сменить тактику и полностью отрезать противника от снабжения. Немаловажную роль в освобождении Угледара стали и постоянные удары ФАБами. Попав в окружение, оборона ВСУ быстро сломилась. Далее российские штурмовики смогли взять город за несколько дней.
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«Днем это становилось почти самоубийственной миссией. После прорыва ВС России в центр Угледара ВСУ могли покинуть город только пешком», —говорится в статье.
Напомним, из-за расположения Угледара ранние попытки его штурмов были безуспешными. На этот раз российское командование приняло решение сменить тактику и полностью отрезать противника от снабжения. Немаловажную роль в освобождении Угледара стали и постоянные удары ФАБами. Попав в окружение, оборона ВСУ быстро сломилась. Далее российские штурмовики смогли взять город за несколько дней.
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Элина Позднякова