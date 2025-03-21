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ВС РФ за неделю нанесли 13 групповых ударов по украинским объектам

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Армия России за прошедшую неделю нанесла по объектам Украины 13 групповых ударов. Об этом Минобороны РФ заявило 21 марта.
«С 15 по 21 марта Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены тринадцать групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В результате российских ударов поражена инфраструктура военных аэродромов противника, а также цеха сборки, места хранения и подготовки операторов БПЛА. Под атаку ВС РФ также попали склады боеприпасов и пункты временной дислокации боевиков ВСУ.

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ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью дронов
Минобороны: Два украинских БПЛА уничтожены над Белгородской областью
21 марта 2025, 13:33

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар с помощью дронов по территории Белгородской области, сообщает Минобороны России в телеграм-канале
По данным ведомства, над областью средствами ПВО были сбиты два беспилотника — в промежутке с 10:00 до 11:00 по московскому времени.

Ранее, как информировало Минобороны РФ, прошедшей ночью над российскими регионами сбили 43 украинских беспилотника, 34 из них — над Волгоградской областью.

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#вс рф
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#белгородская область
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Tencent: Российские Воздушно-космические силы блестяще проявили себя на Украине
21 марта 2025, 13:32

Фото: istockphoto/Alex-S

Российская авиация и все Воздушно-космические силы блестяще проявили себя во время украинского конфликта. Они обеспечили России полное превосходство в небе.
Об этом написал обозреватель китайской информационной площадки Tencent. Он отметил, что российские воздушные силы могут гордиться инновациями у усовершенствованиями, которые дают им такое превосходство. Самолёты же ВКС России оснащены ракетами, способными преодолевать огромные расстояния и точно поражать заданные цели.

«Атакованные солдаты украинской армии часто даже не знали, откуда им прилетело», — подчеркнул аналитик.

Выдающиеся достижения российских Воздушно-космических сил справедливо отмечены в конфликте на Украине, заключает, не скрывая восхищения, автор публикации.

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Песков высказался о воздержании ВС РФ от ударов по энергоинфраструктуре Украины
Песков: ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины
21 марта 2025, 13:04

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Приказ президента России и верховного главнокомандующего Владимира Путина воздерживаться от ударов по украинской энергетической инфраструктуре исполняется военными. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга в пятницу.
Песков подчеркнул, что ВС РФ воздерживаются от ударов в соответствии с той договорённостью, которая была достигнута между США и Россией в ходе переговоров Путина с американским коллегой Дональдом Трампом 18 марта.

Также представитель Кремля в беседе с журналистами подчеркнул, что продолжающиеся атаки ВСУ на российскую инфраструктуру показывают, чего стоят заверения Владимира Зеленского.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила о возбуждении уголовного дела по факту подрыва украинскими войсками газораспределительной станции «Суджа» в Курской области минувшей ночью.

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Демобилизованные участники СВО смогут бесплатно пройти санаторно-курортное лечение
21 марта 2025, 12:50

Фото: istockphoto / vadimguzhva

С 2025 года Отделение Социального фонда России (СФР) по Москве и Московской области направляет ветеранов специальной военной операции на бесплатное санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию. Для получения этой услуги необходимо иметь статус участника СВО и быть демобилизованным (уволенным), сообщает пресс-служба социального фонда.
В Подмосковье реабилитацию проводит центр, расположенный на берегу Москвы-реки, в селе Каринское. Медучреждение специализируется на лечении заболеваний дыхательной системы, нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Ветераны проходят индивидуальные программы восстановления, получают медицинскую помощь, психологическую поддержку и диагностику сопутствующих заболеваний.

«Я очень благодарна сотрудникам за профессионализм и душевное тепло. Организовано все на высшем уровне: внимательное отношение персонала, качественное питание, разнообразный досуг. Главное – лечение прошло успешно. Приятным сюрпризом стало поздравление к 8 Марта от коллектива Центра и Отделения Соцфонда», — рассказала ветеран СВО Ирина В., которая прошла реабилитацию в начале марта.

Подать заявление можно:

  • в любую клиентскую службу Отделения СФР по Москве и области;
  • через МФЦ;
  • на портале госуслуг.
К заявлению нужно приложить медицинские документы, подтверждающие необходимость лечения и отсутствие противопоказаний. Если таких документов нет, СФР самостоятельно запросит их у медицинского учреждения. Решение о направлении в санаторий принимается в течение двух рабочих дней, после чего заявитель получит уведомление в личном кабинете на портале госуслуг, по электронной почте или иным удобным способом.

Участники СВО могут получить возмещение расходов на проезд в реабилитационный центр и обратно. Компенсация распространяется на поездки поездом, самолетом, водным транспортом, автобусом или на личном автомобиле (кроме такси). Для этого необходимо подать заявление в клиентскую службу СФР и предоставить подтверждающие документы.

Стоит отметить, что Герои России и инвалиды I группы получают направление на реабилитацию вне очереди.

Пройти восстановление можно в одном из 12 реабилитационных центров СФР по всей стране. Продолжительность лечения – до 21 дня.

За дополнительной информацией можно обратиться в единый контакт-центр по телефону 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный) или подписаться на официальные страницы Социального фонда в соцсетях.

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Выплаты военнослужащим ВС РФ в 2025 году: какие гарантии предоставляет государство бойцам СВО
21 марта 2025, 12:07

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Пулемётчик взвода охраны и сопровождения артиллерийского соединения ВДВ с позывным «Моряк» очень хотел служить, поэтому с начала проведения российской спецоперации подписал контракт с Минобороны РФ. Сейчас он служит в подразделении, которое занимается охраной, сопровождением и эвакуацией в зоне боевых действий.
«Служить хотел очень. Началась СВО. Решил пойти. Брат родной также служит на Луганском направлении», — рассказал «Моряк».

Чтобы ускорить выполнение задач российской спецоперации, можно подписать контракт с Минобороны РФ и помочь своим соотечественникам защитить интересы своей родины на поле боевых действий. Государство предоставляет своим защитникам и их семьям целый ряд выплат и льгот.

Условия заключения контракта с МО РФ в Подмосковье


Контракт с Минобороны РФ можно заключить на один, три или пять лет. После этого военнослужащим назначается единовременная выплата в размере 1,9 миллиона рублей и федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. За выполнение боевых задач в зоне СВО бойцы ежемесячно получают зарплату: от 204 тысяч рублей для рядового. Она зависит от звания, должности и других нюансов.

Дополнительно за каждые сутки участия в активных боевых действиях военные получают 8000 рублей. За каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов полагается 50 тысяч рублей. За захват или уничтожение вражеской боевой техники начисляют от 50 тысяч рублей.

В Подмосковье военнослужащие проходят качественную индивидуальную боевую подготовку, получают современное снаряжение и экипировку, а также обеспечиваются надежной связью с родственниками. За награды, полученные в зоне СВО, полагаются отдельные выплаты: ежемесячный оклад за признание от правительства, два оклада за награды от президента, три оклада за почетные звания и пять окладов за ордена и медали. Героям России также выплачивается 89 675 рублей в месяц.

Основные льготы для бойцов СВО


Государство заботится о своих защитниках и гарантированно предоставляет следующие льготы:

  • кредитные каникулы;
  • приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
  • освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
  • приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
  • преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
  • академический отпуск.
Также абсолютно все участники спецоперации получают статус участника боевых действий, который предусматривает наличие дополнительных выплат и льгот. Ветеранам ежемесячно выплачивают от 2,4 до 3,9 тысяч рублей, компенсируют траты за жилое помещение и капремонт, предоставляют бесплатный проезд, психологическую помощь при необходимости.

Важно, чтобы каждый ветеран знал о своих правах и мог воспользоваться всеми доступными льготами.

Льготы для семей участников СВО


Государственные льготы и выплаты распространяются на семьи военнослужащих. Так, близким родственникам бойцов предоставляются кредитные каникулы, а супруг российских военных не могут уволить или сократить при наличии детей до 18 лет.

Детей бойцов СВО своевременно зачисляют в детские сады, обеспечивают бесплатным питанием и продлёнкой в школах, а также льготами для поступления в лучшие вузы на бюджетной основе. Детям военных, попавших в плен или пропавших без вести, выплачивается ежемесячная сумма, равная прожиточному минимуму для детей. Также оказывается необходимая помощь и пожилым родителям военнослужащих. Им оказываются бесплатные соцуслуги на дому и направляют вне очереди в социальный стационар.

Выплаты при получении инвалидности в зоне СВО


Инвалидам боевых действий положены следующие выплаты:

  • 3 млн. ₽ — разовая выплата;
  • 2,9 млн. ₽ — единовременная выплата при увольнении;
  • 0,8 - 2,3 млн. ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
  • 4,3 - 21,9 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
  • 5,6-7,1 тыс. ₽ — ежемесячная выплата;3,5 тыс. ₽ — ежемесячная региональная выплата (1, 2 группы инвалидности);
  • 1 тыс. ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение.
При получении ранения в зоне специальной военной операции военнослужащий может получить до четырех миллионов рублей. Конечная сумма выплат зависит от степени тяжести ранения: за легкое ранение предусмотрено от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — до трех миллионов.

В случае гибели бойца, его семья получает единовременную выплату в размере пять миллионов рублей, еще 4,4 миллиона выплачивается по месту службы погибшего бойца. Три миллиона составляет региональная выплата и еще три — страховая выплата.

Подать заявку на подписание контракта с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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