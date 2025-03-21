ВС РФ за неделю нанесли 13 групповых ударов по украинским объектам

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Армия России за прошедшую неделю нанесла по объектам Украины 13 групповых ударов. Об этом Минобороны РФ заявило 21 марта.
«С 15 по 21 марта Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены тринадцать групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
В результате российских ударов поражена инфраструктура военных аэродромов противника, а также цеха сборки, места хранения и подготовки операторов БПЛА. Под атаку ВС РФ также попали склады боеприпасов и пункты временной дислокации боевиков ВСУ.
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Элина Позднякова