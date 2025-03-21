СК завершил расследование дела офицера ВСУ, приказавшего атаковать пляж в Севастополе

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ростислава Карпуши*. Именно он отдал приказ нанести удар по школе-интернату в Судже, а ещё раньше — атаковать ракетами пляж в Севастополе.
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по итогам оперативного совещания в Курске, которое проводил глава ведомства Александр Бастрыкин.
Как установили следователи, 23 июня 2024 года украинский офицер отдал подчиненным военнослужащим приказ об обстреле пляжа Черноморского побережья в Севастополе. В результате попадания ракеты и разрывов кассетных боеприпасов погибли мирные граждане, в том числе двое детей. Ещё 129 человек получили ранения.
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«Военному заочно предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Принято решение об аресте Карпуши*, пока тоже заочно. Он объявлен в международный розыск», — указано в сообщении.
Как установили следователи, 23 июня 2024 года украинский офицер отдал подчиненным военнослужащим приказ об обстреле пляжа Черноморского побережья в Севастополе. В результате попадания ракеты и разрывов кассетных боеприпасов погибли мирные граждане, в том числе двое детей. Ещё 129 человек получили ранения.
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Александр Бойцов