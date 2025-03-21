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СК завершил расследование дела офицера ВСУ, приказавшего атаковать пляж в Севастополе

СК завершил следствие по делу обстрелявшего пляж в Севастополе офицера ВСУ
Фото: istockphoto/bpawesome

Фото: istockphoto/bpawesome

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ростислава Карпуши*. Именно он отдал приказ нанести удар по школе-интернату в Судже, а ещё раньше — атаковать ракетами пляж в Севастополе.
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по итогам оперативного совещания в Курске, которое проводил глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Военному заочно предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Принято решение об аресте Карпуши*, пока тоже заочно. Он объявлен в международный розыск», — указано в сообщении.

Как установили следователи, 23 июня 2024 года украинский офицер отдал подчиненным военнослужащим приказ об обстреле пляжа Черноморского побережья в Севастополе. В результате попадания ракеты и разрывов кассетных боеприпасов погибли мирные граждане, в том числе двое детей. Ещё 129 человек получили ранения.

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* Признан террористом и экстремистом в РФ
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#всу
ВС РФ за неделю нанесли 13 групповых ударов по украинским объектам
21 марта 2025, 14:13

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Армия России за прошедшую неделю нанесла по объектам Украины 13 групповых ударов. Об этом Минобороны РФ заявило 21 марта.
«С 15 по 21 марта Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены тринадцать групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В результате российских ударов поражена инфраструктура военных аэродромов противника, а также цеха сборки, места хранения и подготовки операторов БПЛА. Под атаку ВС РФ также попали склады боеприпасов и пункты временной дислокации боевиков ВСУ.

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#вс рф
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ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью дронов
Минобороны: Два украинских БПЛА уничтожены над Белгородской областью
21 марта 2025, 13:33

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар с помощью дронов по территории Белгородской области, сообщает Минобороны России в телеграм-канале
По данным ведомства, над областью средствами ПВО были сбиты два беспилотника — в промежутке с 10:00 до 11:00 по московскому времени.

Ранее, как информировало Минобороны РФ, прошедшей ночью над российскими регионами сбили 43 украинских беспилотника, 34 из них — над Волгоградской областью.

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#минобороны рф
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#вс рф
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#белгородская область
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Tencent: Российские Воздушно-космические силы блестяще проявили себя на Украине
21 марта 2025, 13:32

Фото: istockphoto/Alex-S

Российская авиация и все Воздушно-космические силы блестяще проявили себя во время украинского конфликта. Они обеспечили России полное превосходство в небе.
Об этом написал обозреватель китайской информационной площадки Tencent. Он отметил, что российские воздушные силы могут гордиться инновациями у усовершенствованиями, которые дают им такое превосходство. Самолёты же ВКС России оснащены ракетами, способными преодолевать огромные расстояния и точно поражать заданные цели.

«Атакованные солдаты украинской армии часто даже не знали, откуда им прилетело», — подчеркнул аналитик.

Выдающиеся достижения российских Воздушно-космических сил справедливо отмечены в конфликте на Украине, заключает, не скрывая восхищения, автор публикации.

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#ракета
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Песков высказался о воздержании ВС РФ от ударов по энергоинфраструктуре Украины
Песков: ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины
21 марта 2025, 13:04

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Приказ президента России и верховного главнокомандующего Владимира Путина воздерживаться от ударов по украинской энергетической инфраструктуре исполняется военными. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга в пятницу.
Песков подчеркнул, что ВС РФ воздерживаются от ударов в соответствии с той договорённостью, которая была достигнута между США и Россией в ходе переговоров Путина с американским коллегой Дональдом Трампом 18 марта.

Также представитель Кремля в беседе с журналистами подчеркнул, что продолжающиеся атаки ВСУ на российскую инфраструктуру показывают, чего стоят заверения Владимира Зеленского.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила о возбуждении уголовного дела по факту подрыва украинскими войсками газораспределительной станции «Суджа» в Курской области минувшей ночью.

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#указ
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Демобилизованные участники СВО смогут бесплатно пройти санаторно-курортное лечение
21 марта 2025, 12:50

Фото: istockphoto / vadimguzhva

С 2025 года Отделение Социального фонда России (СФР) по Москве и Московской области направляет ветеранов специальной военной операции на бесплатное санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию. Для получения этой услуги необходимо иметь статус участника СВО и быть демобилизованным (уволенным), сообщает пресс-служба социального фонда.
В Подмосковье реабилитацию проводит центр, расположенный на берегу Москвы-реки, в селе Каринское. Медучреждение специализируется на лечении заболеваний дыхательной системы, нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Ветераны проходят индивидуальные программы восстановления, получают медицинскую помощь, психологическую поддержку и диагностику сопутствующих заболеваний.

«Я очень благодарна сотрудникам за профессионализм и душевное тепло. Организовано все на высшем уровне: внимательное отношение персонала, качественное питание, разнообразный досуг. Главное – лечение прошло успешно. Приятным сюрпризом стало поздравление к 8 Марта от коллектива Центра и Отделения Соцфонда», — рассказала ветеран СВО Ирина В., которая прошла реабилитацию в начале марта.

Подать заявление можно:

  • в любую клиентскую службу Отделения СФР по Москве и области;
  • через МФЦ;
  • на портале госуслуг.
К заявлению нужно приложить медицинские документы, подтверждающие необходимость лечения и отсутствие противопоказаний. Если таких документов нет, СФР самостоятельно запросит их у медицинского учреждения. Решение о направлении в санаторий принимается в течение двух рабочих дней, после чего заявитель получит уведомление в личном кабинете на портале госуслуг, по электронной почте или иным удобным способом.

Участники СВО могут получить возмещение расходов на проезд в реабилитационный центр и обратно. Компенсация распространяется на поездки поездом, самолетом, водным транспортом, автобусом или на личном автомобиле (кроме такси). Для этого необходимо подать заявление в клиентскую службу СФР и предоставить подтверждающие документы.

Стоит отметить, что Герои России и инвалиды I группы получают направление на реабилитацию вне очереди.

Пройти восстановление можно в одном из 12 реабилитационных центров СФР по всей стране. Продолжительность лечения – до 21 дня.

За дополнительной информацией можно обратиться в единый контакт-центр по телефону 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный) или подписаться на официальные страницы Социального фонда в соцсетях.

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