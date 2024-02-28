Появились подробности уничтожения первого танка Abrams в зоне СВО.

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Первый американский танк Abrams, уничтоженный под Авдеевкой, подбил ульяновский FPV-дрон «Пиранья», работающий на уникальных частотах. Об этом сообщил представитель Симбирского конструкторского бюро (СКБ) «Пиранья», предает ТАСС.
«Получил эту информацию от клиента, который скинул переписку с командиром батальона расчета, поразившего танк. Там и рассказали, что это была наша "Пиранья". А потом уже информация появилась в новостях и Telegram-каналах с кадрами горящего Abrams», - говорится в сообщении
По словам собеседника агентства, дроны «Пиранья» также уже подбивали легкую и тяжелую бронетехнику противника. Однако основными их целями являются блиндажи, укрепления и укрытия ВСУ.
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