Украинец пошёл в супермаркет в образе женщины, чтобы скрыться от военкомов

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В Одессе заметили мужчину в супермаркете, переодетого в женщину. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».
Предположительно это маскировка от ТЦК.
Ранее сообщалось, что ТЦК в Харькове начали насильно мобилизовать граждан без определенного места жительства. Кроме этого, военкоматы мобилизуют тех, у кого есть проблемы с употреблением наркотиков и спиртного.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.
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Ранее сообщалось, что ТЦК в Харькове начали насильно мобилизовать граждан без определенного места жительства. Кроме этого, военкоматы мобилизуют тех, у кого есть проблемы с употреблением наркотиков и спиртного.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.
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Дарья Осипова