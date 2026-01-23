Силы ПВО за три часа уничтожили 22 беспилотника ВСУ над Россией
Российские системы противовоздушной обороны уничтожили 22 украинских БПЛА за три часа над Курской областью. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
Перехват воздушных целей осуществлялся 22 января с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Информация о возможных пострадавших или разрушениях на земле в сводке не приводится.
Ранее «Радио 1» передавало, что российские военные нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Сейм в Сумской области. Этот объект активно использовали украинские силы для транспортировки грузов и техники.
Напомним, что кортеж со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером уже прибыл в Кремль. Ожидается, что в ходе встречи президент РФ Владимир Путин обсудит с ними американские мирные инициативы по Украине.
