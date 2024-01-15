В России разработан танк для эвакуации раненных в зоне СВО

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В России по просьбам медиков разработали танк для эвакуации раненых в зоне спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, прототип танка недавно был представлен на выставке в Москве. Его стоимость составила 800 тысяч рублей. Танк оснащен электродвигателем с аккумулятором на 50 км хода, броней для защиты от вражеских беспилотников и гранат. Он имеет два режима управления — ручной и беспилотный. Уточняется, что танк может увезти с поля боя одного раненого, если за рулем водитель, при этом на дистанционном управлении вывезти можно сразу двух раненых.
Разработчики также планируют добавить к двигателю небольшой бензиновый мотор, что позволит сделать его гибридным. Тогда машина сможет спасать больше жизней. При этом в перспективе планируется использование данного танка для доставки боеприпасов в горячие точки или для прохождения минных полей.
Военные посчитали такую разработку очень полезной, однако попросили увеличить запас хода и скорость. После исправления некоторых недочетов танк отправят в зону спецоперации.
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Разработчики также планируют добавить к двигателю небольшой бензиновый мотор, что позволит сделать его гибридным. Тогда машина сможет спасать больше жизней. При этом в перспективе планируется использование данного танка для доставки боеприпасов в горячие точки или для прохождения минных полей.
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Элина Позднякова