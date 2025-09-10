Появилось первое фото обстрелянной ВСУ школы-интерната в Ростовской области
В Сети появилось первое фото школы-интерната в Ростовской области, которая минувшей ночью пострадала в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Украинский удар пришёлся по зданию в Матвеево-Курганском районе, где учились дети с инвалидностью.
На момент атаки в учреждении находились 73 ребёнка и пятеро сотрудников. Всех их оперативно эвакуировали и разместили в пункте временного размещения в селе Ряженое. Два сотрудника получили ранения – одного из них уже выписали, второй остаётся под наблюдением врачей.
В результате обстрела в здании выбило окна и дверь запасного выхода, внутри – значительные разрушения. На месте продолжают работу экстренные службы, вскоре к ним присоединится комиссия, которая займётся оценкой ущерба и восстановлением объекта.
Занятия в школе-интернате приостановлены, дети временно переведены на дистанционное обучение и будут находиться дома. Администрация района оказывает всю необходимую помощь, включая психологическую поддержку.
Это не первый случай, когда под удар попадают объекты с гражданским назначением на приграничных территориях. Власти региона призвали усилить меры безопасности в районе и выразили готовность восстановить интернат в кратчайшие сроки.
