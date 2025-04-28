Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Нейтральный статус Украины и ее денацификация — условия для урегулирования кризиса, заявил бразильской O Globo глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Наша позиция по урегулированию хорошо известна. Исходим из того, что невступление Киева в НАТО, подтверждение им своего нейтрального и внеблокового статуса в соответствии с декларацией о государственном суверенитете Украины 1990 года — одна из двух основ для окончательного и отвечающего интересам безопасности России урегулирования украинского кризиса. Вторая — это преодоление последствий правления сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года неонацистского режима в Киеве, включая его действия по законодательному и физическому истреблению всего русского — языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия», — прокомментировал дипломат.В ноябре 2013 года на Украине произошел госпереворот, получивший название «Евромайдан». Протесты начались на фоне приостановки подписания Украиной ассоциации с Евросоюзом. В результате тогдашний президент республики Виктор Янукович покинул страну. После событий на майдане в стране подняли головы неонацисты, что сопровождалось рядом политических убийств и убийств журналистов. Кроме того, на Украине стали бороться с русским миром во всех его проявлениях.
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