Стало известно, как ВСУ готовились к атаке на Курскую область

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ВСУ готовились к атаке на Курскую область с 28 июля. Об этом рассказал попавший в российский плен боевик, назвавшийся Русланом Полторацким.
По его словам, его подразделение перебазировали в лес у Песчаного еще 28 июля. Через четыре дня командир собрал всех, чтобы пояснить дальнейшие действия.
Ранее в пресс-службе ФСБ России сообщили, что задержан военнослужащий 80-й бригады ВСУ в Беловском районе Курской области. В ходе допроса военнопленный рассказал, что командование приказало в случае сопротивления со стороны мирных жителей расстреливать всех на месте.
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«Информацию доложил такую — мы сейчас ждем, пока основные силы подготовятся к нападению на Россию. И ждем по плану — сначала одна бригада заходит с одной стороны, свою задачу выполняет, потом другие бригады заходят, свои задачи выполняют», — рассказал военнопленный.
Ранее в пресс-службе ФСБ России сообщили, что задержан военнослужащий 80-й бригады ВСУ в Беловском районе Курской области. В ходе допроса военнопленный рассказал, что командование приказало в случае сопротивления со стороны мирных жителей расстреливать всех на месте.
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Элина Позднякова