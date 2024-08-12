Стало известно, как ВСУ готовились к атаке на Курскую область

Военные ВС РФ уничтожили три крупных склада Вооруженных сил Украины с боеприпасами под Ореховым в Запорожье. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, информирует РИА Новости.