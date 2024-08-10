Появилось видео, как Су-34 сбросил авиабомбу на силы ВСУ в Курской области

Видео: Минобороны России
Экипаж Су-34 ВКС России этой ночью, 10 августа, ударил авиабомбой ОДАБ-500 по скоплению сил и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, показав соответствующее видео. Как отметили в ведомстве, все цели были уничтожены.
«Удар наносился по разведанным целям авиационной бомбой ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», — пояснили в министерстве.Сообщается, что экипаж успешно вернулся на военный аэродром после того, как получил от разведки подтверждение об уничтожении противника.
Ранее сообщалось, что бомбардировочная авиация ВКС России нанесла за сутки около 40 ударов по ВСУ в районе ДНР в интересах группировки войск «Центр». Как отметил начальник пресс-центра группировки войск Александр Савчук, удары пришлись в районе сел Гродовка, Николаевка, Селидово.
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