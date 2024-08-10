Появилось видео, как Су-34 сбросил авиабомбу на силы ВСУ в Курской области

Бомбардировочная авиация ВКС России нанесли за сутки около 40 ударов по ВСУ в районе ДНР в интересах группировки войск «Центр». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Александр Савчук в беседе с РИА Новости. Удары пришлись в районе сел Гродовка, Николаевка, Селидово, отметил он.