Появилось видео последствий атаки ВСУ на Таганрог

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В ночь на 11 декабря город Таганрог Ростовской области подвергся ракетной атаке ВСУ. В небе над городом были слышны звуки разрывов в результате работы дежурных систем противовоздушной обороны.
Очевидцы сообщают, что взрывы начались около 4:20 утра, передаёт телеграм-канал SHOT, снабдив пост соответствующей видеозаписью. На кадрах слышны звуки сирен воздушной тревоги, предупреждающих горожан об опасности. Самих взрывов на записи нет, но местные жители сообщают, что их было не менее десяти.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в результате ракетной атаки получило повреждения промышленное предприятие. Кроме того, сгорели 14 машин, находившихся на автомобильной парковке около объекта. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
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Александр Бойцов