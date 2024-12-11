Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Появилось видео последствий атаки ВСУ на Таганрог

Появилось видео последствий атаки ВСУ на Таганрог

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

В ночь на 11 декабря город Таганрог Ростовской области подвергся ракетной атаке ВСУ. В небе над городом были слышны звуки разрывов в результате работы дежурных систем противовоздушной обороны.


Очевидцы сообщают, что взрывы начались около 4:20 утра, передаёт телеграм-канал SHOT, снабдив пост соответствующей видеозаписью. На кадрах слышны звуки сирен воздушной тревоги, предупреждающих горожан об опасности. Самих взрывов на записи нет, но местные жители сообщают, что их было не менее десяти.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в результате ракетной атаки получило повреждения промышленное предприятие. Кроме того, сгорели 14 машин, находившихся на автомобильной парковке около объекта. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.






Читайте также:
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Котельная в Таганроге повреждена в результате ракетной атаки боевиков ВСУ

После атаки ВСУ в Таганроге пострадало промышленное предприятие
#предприятие
#пост
#взрывы
#жители
#ростовская область
#ракета
Киев разрабатывает стратегии, чтобы спровоцировать ядерный конфликт
Фриман: Киев хочет спровоцировать ядерный инцидент на Украине и втянуть США
11 декабря 2024, 09:05

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Содиректор Института по изучению геополитической экономии Университета Манитобы в Канаде Алан Фриман заявил, что власти Киева стремятся создать условия, способствующие провокации ядерного конфликта. Об этом пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

«На Украине хотят создать инцидент, который приведет к ядерной эскалации, чтобы задействовать мощь США», — считает он.

Аналитик отметил, что Киев осознает, что наличие ядерного оружия на Украине будет восприниматься Москвой как крайняя угроза. По его словам, именно на это и рассчитывают украинские власти. Политолог охарактеризовал ситуацию на Украине как крайне рискованную и выразил надежду, что ядерной эскалации не произойдет, поскольку это может вовлечь в конфликт всех.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали активно использовать немецкие противотанковые мины AT2 для дистанционного минирования серой зоны под Кременной.

Читайте также:

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Стало известно, что произошло с группировкой ВСУ южнее Курахово

В Таганроге объявлена опасность атаки беспилотников
#конфликт
#инцидент
#лнр
#сво
#всу
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ начали дистанционное минирование серой зоны под Кременной немецкими минами
11 декабря 2024, 08:28

Фото: istock/IherPhoto

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали активно использовать немецкие противотанковые мины AT2 для дистанционного минирования серой зоны под Кременной. Об этом пишет РИА Новости.
Марочко сообщил, что с направления населенного пункта Лиман украинские боевики произвели серию залпов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по лесному массиву Серебрянского лесничества. По его данным, использованные боеприпасы оказались кассетного типа.

Эксперт отметил, что хотя ранее эти боеприпасы уже применялись, в последнее время их использование значительно сократилось. Однако текущая ситуация характеризуется увеличенным расходом боеприпасов и расширением площади минирования, что может указывать на свежие поставки оружия Украине из стран НАТО.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Котельная в Таганроге повреждена в результате ракетной атаки боевиков ВСУ

Стало известно, что произошло с группировкой ВСУ южнее Курахово

Координатор Лебедев: НАТО массово перебрасывают военную технику в Польшу
#конфликт
#боеприпасы
#поставки
#нато
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь уничтожила над территорией Брянской области 14 БПЛА ВСУ
11 декабря 2024, 07:56

Фото: istockphoto/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены над территорией Брянской области 14 БПЛА ВСУ. Об этом в своем Telegram-канал написало Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», — указано в сообщении.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стало известно, что в результате ракетной атаки ВСУ на Таганрог была повреждена котельная, расположенная на улице Циолковского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Стало известно, что произошло с группировкой ВСУ южнее Курахово

Стало известно, почему Трамп пока не может говорить об Украине

Появилась информация о подполковнике ВСУ Кравченко, который отвечал за вторжение на Курск
#информация
#всу
#минобороны
#рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Котельная в Таганроге повреждена в результате ракетной атаки боевиков ВСУ
В Таганроге из-за ракетной атаки повреждена котельная
11 декабря 2024, 07:39

Фото: istockphoto/oksana fedina

В результате ракетной атаки ВСУ на Таганрог была повреждена котельная, расположенная на улице Циолковского. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Телеграм-канале.
По ее информации, в настоящее время 27 многоквартирных домов остались без теплоснабжения. Специалисты работают над восстановлением поврежденной котельной и планируют завершить работы к 12:00 по московскому времени. Ситуация остается под контролем местных властей.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Стало известно, что произошло с группировкой ВСУ южнее Курахово. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Стало известно, почему Трамп пока не может говорить об Украине

В Кремле раскрыли, когда закончится специальная военная операция

Любовь к котенку спасла украинца от смерти в горах
#военные
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, что произошло с группировкой ВСУ южнее Курахово
Рогов: группировка ВСУ южнее Курахово попала в оперативное окружение
11 декабря 2024, 07:21

Фото: istockphoto/zabelin

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что группировка Вооруженных сил Украины южнее Курахово попала в оперативное окружение. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, российские войска увеличили зону контроля на севере от Успеновки, захватив значительный опорный пункт украинских сил. В результате боевики ВСУ, находившиеся в селе Анновка и защищавшие южные окраины Курахова, фактически оказались в оперативном окружении. Пути отступления украинских сил находятся под огневым контролем российских войск.

По его словам, судьба гарнизона ВСУ в Анновке выглядит плачевно. Он отметил, что им остается только сдаться в плен, иначе они будут уничтожены российскими силами.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, почему Трамп пока не может говорить об Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Появилась информация о подполковнике ВСУ Кравченко, который отвечал за вторжение на Курск

В Кремле раскрыли, когда закончится специальная военная операция

В Польше рассказали о дезертирстве украинских военных
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, почему Трамп пока не может говорить об Украине
Орбан: до инаугурации Трамп не уполномочен говорить о перемирии на Украине
11 декабря 2024, 07:07

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп не уполномочен до инаугурации говорить о перемирии на Украине. Об этом информирует РИА Новости.
Во вторник Орбан сообщил, что накануне провел день с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовали будущий советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолц и предприниматель Илон Маск.

Орбан заявил, что это не были переговоры, поскольку Трамп еще не вступил в должность. Он отметил, что когда Трамп займет свой пост, начнутся переговоры, а пока это была просто беседа.

«Пока он не в той ситуации, чтобы вести переговоры по вопросу прекращения огня из-за очень строгих юридических правил в США», — сказал премьер-министр Венгрии.

Тем не менее, он выразил уверенность, что когда Трамп 20 января вступит в должность, вскоре будет ощущаться благотворный эффект этого.

Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.

Ранее Дональд Трамп в интервью газете New York Post заявил, что Владимир Зеленский хочет прекращения огня и заключить мир с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На Западе отметили настораживающий аспект в отношениях между Трампом и Зеленским

Стало известно, почему Зеленский так настойчиво добивается приглашения Украины в НАТО

Зеленский заявил, что обсуждал заморозку конфликта с Трампом
#сша
#дональд трамп
#министр
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Координатор Лебедев: НАТО массово перебрасывают военную технику в Польшу
11 декабря 2024, 06:42

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Войска НАТО начали массово перебрасывать свою боевую технику из стран Европы в Польшу. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева.
«От товарищей из Европы поступают сообщения о большом перемещении военной техники из европейских стран в Польшу», — говорится в сообщении.

Лебедев отметил, масштаб перемещения настолько высокий, что бросается в глаза на европейских трассах. Техника в основном 70-х или 80-х годов производства. Лебедев сравнил такой объем боевых единиц с тем, словно ведется подготовка к серьезной войне.

Читайте также:

NI: США разместят ядерные бомбы B-61 на Украине для противодействия «Орешнику»

Эксперт Шрайвер: США потерпят поражение в войне с Китаем

Глава МИД Турции Фидан: украинский конфликт может привести к применению ядерного оружия
#конфликт
#техника
#польша
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
NI: США разместят ядерные бомбы B-61 на Украине для противодействия «Орешнику»
11 декабря 2024, 06:08

Фото: iStock/Gerasimov174

В США планируют разместить на Украине ядерные бомбы B-61 для противодействия российской гиперзвуковой ракете «Орешник». Об этом сообщает The National Interest.
«Ядерные бомбы США B-61 появятся на Украине в противовес «Орешнику». У Запада нет активной защиты от новейшей российской гиперзвуковой ракеты», — пишут в журнале.

В материале указывается, что B-61 является ключевой ядерной боеголовкой американских вооруженных сил. Ее запуск может производиться с различных военных самолетов, а сами ракеты используются в НАТО на протяжении нескольких десятилетий.

Также в сообщении отмечают, что помимо Украины, боеголовки могут появится и в Польше. Последняя модификация B-61 имеет мощность в 24 раза большую, чем у ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.

Читайте также:

Глава МИД Турции Фидан: украинский конфликт может привести к применению ядерного оружия

Зеленский рассказал об успешных испытаниях новой украинской ракеты «Рута»

Эксперт Шрайвер: США потерпят поражение в войне с Китаем
#сша
#нато
#ракеты
#украина
#ядерное оружие
#орешник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский вызвал недовольство США своим отказом снизить возраст мобилизации
The Telegraph: США недовольны Зеленским из-за отказа снизить возраст мобилизации
11 декабря 2024, 02:54

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Отказ Владимира Зеленского от снижения возраста мобилизации на Украине вызвал недовольство США. Об этом пишет The Telegraph.
В сообщении указывается, что за последние три года между Зеленским и нынешним президентом США Джо Байденом было множество разногласий. Как отметили в издании, спор о снижении порога возраста мобилизации станет окончательным.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости снизить возраст мобилизации на Украине с 25 лет. Своим публичным отказом Зеленский нанес «прощальный удар» Байдену, пишут The Telegraph.

Читайте также:

Глава МИД Турции Фидан: украинский конфликт может привести к применению ядерного оружия

Зеленский рассказал об успешных испытаниях новой украинской ракеты «Рута»

Зеленский высказался о российских активах
#сша
#зеленский
#энтони блинкен
#джозеф байден
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате