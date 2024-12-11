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В результате ракетной атаки ВСУ на Таганрог была повреждена котельная, расположенная на улице Циолковского. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Телеграм-канале.
По ее информации, в настоящее время 27 многоквартирных домов остались без теплоснабжения. Специалисты работают над восстановлением поврежденной котельной и планируют завершить работы к 12:00 по московскому времени. Ситуация остается под контролем местных властей.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Стало известно, что произошло с группировкой ВСУ южнее Курахово. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Стало известно, что произошло с группировкой ВСУ южнее Курахово. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова