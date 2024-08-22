Появилось видео с атакующими российскими танками в Курской области

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В сети появилось видео с колонной российских танков, атакующих противника в Курской области. Кадры наступления опубликовал телеграм-канал DONTSTOPWAR.
На видео запечатлены семь танков ВС РФ, которые движутся по асфальтированной дороге в сторону врага, периодически обстреливая противника. Авторы тг-канала пояснили, что бой вели при поддержке артиллерии, авиации, в том числе беспилотной, и систем РСЗО.
Ранее военный аналитик Прохватилов сообщал, что украинские ДРГ могут направить свои силы на другие направления, к примеру, пытаться атаковать позиции под Белгородом или под Брянском.
По его словам, при этом в Брянской области уже в достаточной мере выстроена оборона, так как с момента вторжения ВСУ на территорию России прошло уже две недели. Именно это, по его мнению, сорвала попытку прорыва ВСУ в Климовском районе.
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Ранее военный аналитик Прохватилов сообщал, что украинские ДРГ могут направить свои силы на другие направления, к примеру, пытаться атаковать позиции под Белгородом или под Брянском.
По его словам, при этом в Брянской области уже в достаточной мере выстроена оборона, так как с момента вторжения ВСУ на территорию России прошло уже две недели. Именно это, по его мнению, сорвала попытку прорыва ВСУ в Климовском районе.
«Естественно, на других направлениях укрепили оборону. Грамотно организованная оборона не позволила вчера ВСУ пройти дальше, их отбросили. Везде будут пробовать еще — и на Белгородском направлении, и на Брянском», — поделился аналитик.Читайте также:
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Данил Пономарев