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Появилось видео с атакующими российскими танками в Курской области

22 августа 2024, 19:56
Фото: istockphoto/Evgeny555

Фото: istockphoto/Evgeny555

В сети появилось видео с колонной российских танков, атакующих противника в Курской области. Кадры наступления опубликовал телеграм-канал DONTSTOPWAR.
На видео запечатлены семь танков ВС РФ, которые движутся по асфальтированной дороге в сторону врага, периодически обстреливая противника. Авторы тг-канала пояснили, что бой вели при поддержке артиллерии, авиации, в том числе беспилотной, и систем РСЗО.

Ранее военный аналитик Прохватилов сообщал, что украинские ДРГ могут направить свои силы на другие направления, к примеру, пытаться атаковать позиции под Белгородом или под Брянском.



По его словам, при этом в Брянской области уже в достаточной мере выстроена оборона, так как с момента вторжения ВСУ на территорию России прошло уже две недели. Именно это, по его мнению, сорвала попытку прорыва ВСУ в Климовском районе.
«Естественно, на других направлениях укрепили оборону. Грамотно организованная оборона не позволила вчера ВСУ пройти дальше, их отбросили. Везде будут пробовать еще — и на Белгородском направлении, и на Брянском», — поделился аналитик.
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Курский город Льгов обстреляли кассетными боеприпасами
Глава курского Льгова Клемешов: ВСУ обстреляли город кассетными боеприпасами
22 августа 2024, 20:14

Фото: istockphoto/bpawesome

Глава курского Льгова Алексей Клемешов сообщил, что ВСУ обстреляли город кассетными боеприпасами. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его данным, прилеты снарядов зафиксировали в районе местного плодосовхоза.
«Напоминаю: ни в коем случае не приближайтесь к обломкам и подозрительным предметам. В случае их обнаружения сразу звоните по номеру 112», — написал градоначальник.
Клемешов также рекомендовал всем, кто покинул город, не возвращаться домой до стабилизации обстановки.

Ранее вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что из приграничных районов Курской области эвакуировали 115 тысяч человек. По его словам, пункты временного размещения для отселенных граждан организовали в 29 регионах страны.

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#курская область
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Поврежденный боевиками ВСУ паром в порту «Кавказ» затонул
Оперштаб: загоревшийся от удара боевиков ВСУ паром затонул, порт не горит
22 августа 2024, 19:41

Фото: istockphoto/abadonian

Атакованный боевиками ВСУ паром с топливом в порту «Кавказ» на Кубани затонул, говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края в Telegram-канале.
«В результате полученных повреждений паром в акватории порта «Кавказ» затонул. Очагов возгорания на территории самого порта нет», — уточнили в оперштабе.
Ранее сообщалось, что Киев атаковал железнодорожный паром, на котором находились 30 топливных цистерн. На месте происшествия работают оперативные службы. В указанный район направили пожарный поезд. Движение по Крымскому мосту перекрыто.

Возгоранию присвоили третью степень сложности. Перед этим о дыме со стороны Таманского полуострова сообщали юзеры в интернете, но на тот момент информацию официально не подтверждали.

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#всу
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#краснодарский край
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В Одессе признали годным к военной службе инвалида со слабоумием
22 августа 2024, 19:31

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе силой привезли в свой отдел инвалида со слабоумием. Похоже, не только он имел право на такой диагноз, потому что потом мужчину признали годным к военной службе.
Об этом написал в своём телеграм-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Он напомнил о рассказе своего коллеги-парламентария Георгия Мазурашу о том, что в начале августа одесские военкомы уже пытались мобилизовать другого жителя Одессы с диагностированной шизофренией. Сотрудников ТЦК, признавших годным к службе инвалида, депутат назвал «организованной преступной группировкой».

По словам Дмитрука, мужчину трое суток держали в военкомате, после чего отпустили, предварительно заставив подписать какую-то бумагу и велев явиться 2 сентября. Депутат рассказал, что мужчина из детдома, страдает выраженным слабоумием, не умеет даже писать и читать, но «бандитов из ТЦК это не остановило».

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#военком
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Во Власихе за неделю собрали тонну гуманитарной помощи для Курской области
22 августа 2024, 18:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Жители Власихи собрали на прошлой неделе тонну гуманитарной помощи для жителей Курской области.
Об этом сообщил глава этого закрытого административно-территориального образования Герман Потапчук. Он обсудил развитие ЗАТО губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.

По словам Потапчука, регулярно отправляется и груз на передовую. Это всё необходимое для организации быта на позициях, продукты, лекарства, техника, маскировочные сети и многое другое.

Губернатор поблагодарил неравнодушных жителей муниципалитета, которые вовлечены в поддержку участников спецоперации и их семей, а также помогают жителям Курской области.
«Прекрасно, что у нас в каждом городе есть инициативные люди, которые объединяют вокруг себя других для решения актуальных проблем. Передайте от меня слова благодарности жителям Власихи, всем, кто занимается этими добрыми, важными делами от чистого сердца», – сказал глава региона.
Воробьёв напомнил, что в сентябре состоятся выборы в местный Совет депутатов.
«Выборы – всегда очень ответственный период. Уверен, что всё будет организовано хорошо, чтобы максимальное количество жителей дружной Власихи смогло проголосовать и выразить своё мнение», – отметил губернатор.
По его словам, важно, чтобы Единый день голосования прошёл легитимно, а у жителей была возможность проголосовать как на участках, так и дистанционно.

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#герман потапчук
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В порт «Кавказ» направили пожарный поезд для тушения цистерн после атаки ВСУ
22 августа 2024, 18:22

Фото: istockphoto/Prathaan

Пожарный поезд направили в порт «Кавказ» в Краснодарском крае для тушения цистерн, которые загорелись в результате атаки со стороны боевиков ВСУ, сообщает РИА Новости.
Сейчас уточняют данные о площади возгорания и количестве пострадавших.

Ранее в оперштабе сообщалось, что Киев атаковал железнодорожный паром с топливом в цистернах.

Перед этим пользователи сети сообщали о густом дыме на Таманском полуострове, однако официальной информации на тот момент не было. Уточнялось, что движение по Керченскому мосту приостановили. Кроме того, в течение дня 22 августа движение на мосту приостанавливали два раза.

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#россия
#пожар
#всу
#крым
#крымский мост
#новости
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ВСУ атаковали паром с железнодорожными цистернами для топлива в порту «Кавказ»
Оперштаб Кубани: ВСУ атаковали ж/д паром с топливом в порту в Керченском проливе
22 августа 2024, 18:09

Фото: istockphoto/Distortion Media

Киевский режим предпринял атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани.
Ранее очевидцы сообщали, что на Таманском полуострове виден густой дым. Автомобильное движение на Крымском мосту было временно приостановлено. В своём телеграм-канале оперштаб сообщил, что на место прибыли оперативные и экстренные службы. В порт также направлен специальный пожарный поезд.

Площадь возгорания и информация о пострадавших уточняется. Сотрудники специальных служб приступили к ликвидации последствий атаки противника. Уточняется, что в течение дня 22 августа движение по Крымскому мосту перекрывалось дважды.

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В РФ высказались о новых попытках боевиков ВСУ напасть на приграничье
Военный эксперт Прохватилов: боевики ВСУ могут напасть под Белгородом и Брянском
22 августа 2024, 18:05

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украинские диверсанты могут попытаться нанести удар под Белгородом и Брянском, сообщил изданию «Абзац» военный аналитик Владимир Прохватилов.
«В Брянской области нормально организована оборона. Прошло две недели с момента вторжения на нашу территорию украинской армии. Естественно, на других направлениях укрепили оборону. Грамотно организованная оборона не позволила вчера ВСУ пройти дальше, их отбросили. Везде будут пробовать ещё — и на Белгородском направлении, и на Брянском», — считает Прохватилов.

Он резюмировал, что боевикам ВСУ принципиально необходимо продвигаться на юге, включая Запорожскую АЭС.

Укронацисты совершили нападение на приграничье в Курской области 6 августа.

Ранее сообщалось, что ВСУ использовали газ против российского спецназа «Ахмат». Значительную часть неонацистов ВСУ ликвидировали.

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#россия
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#брянская область
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ВСУ применили газовые средства против спецназа «Ахмат» в Курской области
22 августа 2024, 17:44

Фото: istockphoto / Mariia Kokorina

В Курской области произошла атака на военнослужащих спецназа «Ахмат», организованная боевиками Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своём Telegram-канале командир подразделения «Аид».
«На кадрах опубликованного видео видно, что бойцы спецназа были готовы к атаке и надели противогазы. Попытка украинских военных атаковать с помощью газового оружия не увенчалась успехом. Значительное число боевиков ВСУ было ликвидировано», — сообщили в Российской газете.

Ранее армия Вооруженных сил Украины уже использовала химическое оружие против военнослужащих спецназа «Ахмат». Тогда в результате нападения никто серьёзно не пострадал.

Ранее сообщалось, что западные страны не предоставят ВСУ дальнобойные ракеты.

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Очевидцы сообщают о попытках удара по порту «Кавказ» со стороны ВСУ
22 августа 2024, 17:27

Фото: istockphoto/Vyacheslav Makaryev

О попытках нанести удар по порту «Кавказ» со стороны боевиков ВСУ сообщают пользователи, передает Baza. Журналисты также сообщили о дыме на Таманском полуострове. Проезд по Керченскому мосту закрыли. Официальных данных не сообщается.
Ранее была информация что движение по Крымскому мосту приостановили на 45 минут. Уточнялось, что граждан, находящихся в зоне досмотра и на мосту, просили сохранять спокойствие. Позже сообщили, что движение по переправе возобновлено.

Кроме того, на 14:00 со стороны Тамани стояли в очереди 70 машин. Примерное время ожидание прогнозировалось в три часа.

Перед этим в сети появились кадры разрушенного взрывом газа дома в Кизеле, расположенном в Пермском крае.

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