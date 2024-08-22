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В своём блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские военные полностью прорвали украинские укрепления в ДНР. Об этом сообщили в РИА Новости.
По словам аналитика, российские войска начали масштабное наступление в районе Торецка и освободили несколько населённых пунктов, включая Нью-Йорк, Артёмово и Шумы.
В конце июня Министерство обороны России сообщило об освобождении посёлка Шумы в ДНР группировкой войск «Центр». В понедельник стало известно, что российские войска заняли Артёмово в Донецкой Народной Республике и посёлок Новгородское (украинское название Нью-Йорк).
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«Украинские укрепления в этом районе не были должным образом защищены, и российские войска прорвались сквозь них с невероятной скоростью. Россия не только заняла все ключевые позиции в этом районе, но и продолжает стремительно продвигаться к самому Торецку», — поделился аналитик.
В конце июня Министерство обороны России сообщило об освобождении посёлка Шумы в ДНР группировкой войск «Центр». В понедельник стало известно, что российские войска заняли Артёмово в Донецкой Народной Республике и посёлок Новгородское (украинское название Нью-Йорк).
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Мира Полтева