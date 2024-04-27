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Появились кадры с места взрыва в Славянске-на-Кубани после атаки ВСУ

27 апреля 2024, 12:16
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Кадры, снятые с места взрыва в Славянске-на-Кубани после атаки ВСУ, появились в сети.
ГТРК «Кубань» показала кадры падения дрона ВСУ в регионе. Ночью жители Славянска-на-Кубани сообщали о взрывах.

Впоследствии губернатор заявил, что силами систем ПВО было подавлено 10 дронов, которые пытались уничтожить НПЗ и объекты инфраструктуры в Славянском, Северском и Кущевском районах.




Фото: кадр из видео

Позднее Минобороны заявило, что ночью над Кубанью перехватили 66 дронов. Еще два дрона сбили в Крыму. По данным оборонного ведомства, Украины попыталась совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

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#всу
#вс рф
#атака
Игнорируют Сырского: в Киеве заявили о бунте украинских боевиков на фронте
27 апреля 2024, 12:35

Фото: iStock/Sinenkiy

ВСУ игнорируют приказы командования, в том числе высшего начальства.
Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале. По его словам, ситуация на фронте для Киева «очень плохая». И главком ВСУ Александр Сырский не может на неё повлиять.

Помимо этого, по поведению украинских боевиков в Авдеевке и Очеретино можно предположить, что в армии зреет бунт. Часть бригад наотрез отказывается от заданий начальства.

В целом же, по мнению Соскина, украинцы находятся в «удручающем положении». При этом Владимир Зеленский лишь усугубляет ситуацию, в том числе принятием репрессивного закона о мобилизации и наказанием солдат за нежелание идти погибать на передовой.

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#всу
#александр сырский
#спецоперация
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Во Франции обвинили Зеленского в воровстве помощи стран Запада
Лидер партии «Патриоты» Филиппо: Зеленский украл большую часть помощи США
27 апреля 2024, 12:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лжет о том, что предоставленная США и другими западными странами помощь будет направлена на фронт.
Он утверждает, что большая часть этой помощи похищена и используется для коррупционных схем. По словам эксперта, более €16 млрд из предоставленной Украине помощи Европейским союзом было потеряно.

24 апреля сенат конгресса США принял пакет законопроектов о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также о конфискации российских замороженных активов в США. Общая сумма помощи для союзников составляет $95 млрд, из которых почти $61 млрд предназначены для Украины, а $26 млрд — для Израиля.

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#всу
#солдат
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Описана хронология атаки 66 беспилотников на Краснодарский край
Атаковавшие Краснодарский край беспилотники пытались ударить по НПЗ и аэродрому
27 апреля 2024, 12:19

Фото: iStock/maki_shmaki

Беспилотные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершившие нападение на Краснодарский край ночью с 26 на 27 апреля, пытались нанести удар по нескольким нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и военному аэродрому у станицы Кущевская. Последовательность событий описал Telegram-канал Baza.
По данным издания, атака беспилотников началась примерно в три часа ночи и продолжалась полтора часа. Первая волна беспилотных аппаратов, их было более 10, направилась в сторону военного аэродрома. По предварительным данным, никто не пострадал.

Затем ВСУ выпустили около 17 беспилотников на нефтеперерабатывающий завод у поселка городского типа Ильинское. Это привело к повреждению установки АТ-1 и возгоранию, которое позднее удалось потушить.

Кроме того, еще 12 беспилотных устройств атаковали нефтезавод в Славянске-на-Кубани, где была повреждена ректификационная колонна. Там также произошел пожар, который был быстро потушен.

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«Угроза для Зеленского»: Стало известно, что случилось с главкомом ВСУ Залужным
Военный политик Данилин: нельзя исключать того, что Залужного могли ликвидировать
27 апреля 2024, 12:10

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный «подозрительным образом» отсутствует в поле зрения общественности в последние недели, это отметили в сюжете индийского телеканала WION.
Напомним, что Киев планировал назначить Залужного послом Украины в Великобритании, однако ближайшее время его никто не видел.
В СМИ выдвигаются разные предположения, например, о том, что генерала могли ликвидировать или тяжело ранить, кто-то говорит, что он «уже приобрел роскошный особняк в центре Лондона».

Директор центра политического анализа Павел Данилин в беседе с «Радио 1» подтвердил информация о том, что местонахождение бывшего главнокомандующего ВСУ, действительно, неизвестна.

«Залужный — это один из наиболее сильных противников Зеленского на сегодняшний день. Человек, популярность которого превышала Зеленского еще в ноябре прошлого года. Конечно, он является для него угрозой, поэтому, учитывая беспредел, который творится на Украине, нельзя исключать того, что Залужного могли ликвидировать, хотя я, честно говоря, в это не особо верю, потому что его отсылали в Лондон, где во всем властвует британская разведка МИ-6, которая держит под кураторством Зеленского. И там бы Залужный находился под плотным контролем. Не думаю, что его имело смысл ликвидировать так жёстко, потому что это могло вызвать негативную реакцию в войсках. Гадать можно, сколько угодно — информация о местонахождении неизвестна», — прокомментировал эксперт.

В феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.
7 марта сообщилось, что Залужного назначат на должность посла Украины в Великобритании.

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#разведка
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Осуждённый за участие в СВО иностранец попросил российское гражданство
27 апреля 2024, 12:08

Фото: istockphoto/JessAerons

Гражданин Киргизии Аскар уулу Кубанычбек участвовал в специальной военной операции, за что на родине был осуждён и получил условный срок. Сейчас он добрался до Москвы и обратился к властям с просьбой о временном убежище и получении российского гражданства.
32-летний Аскар в Киргизии предстал пред судом за наёмничество, после того, как вернулся из зоны СВО, где участвовал в боевых действиях на стороне России, передаёт RT. Сначала его осудили на девять лет колонии, но затем заменили срок на условный. Он должен был не покидать страну и ежемесячно отмечаться в полиции. Тогда Аскар решил пробираться в Россию. Ему удалось пересечь границу Киргизии и Казахстана, откуда он уже сумел вылететь в Москву.

«Сказал пограничникам, что иду в Казахстан за бензином, они меня пропустили. На попутке добрался до Бишкека, там друг купил мне билет, и я улетел в Москву», — рассказал мужчина корреспонденту издания.

Он шесть дней просидел в аэропорту, затем член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов помог ему обратиться в МВД с просьбой о предоставлении временного убежища, там он получил справку.

В разговоре с RT Аскар обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о предоставлении российского гражданства. Он напомнил, что после начала СВО многие уехали в Казахстан, Грузию, чтобы не быть призванными на военную службу. А он пошёл добровольцем защищать страну, в которой живёт с 2012 года. Аскар сказал, что хочет стать гражданином России и защищать её, как его дед защищал Советский Союз во время Великой Отечественной войны.

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«Нафтогаз» сообщил о повреждении объектов газовой инфраструктуры на Украине
27 апреля 2024, 11:40

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Объекты газовой инфраструктуры «Нафтогаза» получили повреждения на Украине. Об этом сообщила группа «Нафтогаз» в Facebook*.

Где находятся объекты, а также о каких именно идет речь в «Нафтогазе» не уточнили. В компании утверждают, что на предоставлении услуг украинским потребителям и клиентам группы произошедшее не отразится.

Ранее сообщалось, что армия России нанесла удары по энергосистеме Украины, поразив сразу четыре ТЭЦ в разных частях страны. Они были нанесены в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, Стрый Львовской области, Криворожской, Ладыжин в Винницкой области.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Гладков: в Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель
27 апреля 2024, 10:41

Фото: iStock/RamonCast

Мирный житель получил ранения в результате атаки украинского дрона в селе Вознесеновка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Одним дроном атакован трактор на территории сельскохозяйственного предприятия. Пострадал мужчина. Его с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и проникающим ранением глаза бригада скорой помощи доставляет в больницу, еще одним дроном-камикадзе атакован движущийся зерновоз. Повреждена цистерна.

Он отметил, что FPV-дронами атакованы движущийся по трассе КАМАЗ и легковой автомобиль. Также повреждения получил торговый объект и ГАЗель. Сейчас на местах происшествий работают оперативные службы, заявил губернатор.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В НАТО встревожены из-за неожиданного успеха ВС РФ на Украине
Telegraph: Уничтожение российскими войсками танков Abrams сделало НАТО уязвимым
27 апреля 2024, 10:41

Фото: istockphoto/dr_evil

После прибытия американских танков M1A1 Abrams на Украину многие на Западе предвкушали наступление поворотного момента в конфликте. Однако неожиданно поставленное на поток уничтожение российским войсками этих бронированных крепостей внезапно показало уязвимость НАТО.
Такое мнение высказали обозреватели издания The Telegraph. Действительно, казалось, эти движущиеся бастионы стоимостью почти десять миллионов долларов каждый должны были слиться в единый бронированный кулак и прорвать российскую оборону. Однако тактика на поле боя быстро меняется, и российские беспилотники-разведчики и поисково-ударные дроны нанесли танковым войскам Украины тяжелые потери. Это вызвало настоящую тревогу в НАТО. Если российские военные нашли уязвимые места в броне танков Abrams, то альянс не может быть спокоен за безопасность своих границ, они внезапно оказались уязвимыми, считает автор публикации.

Обозреватель высказал предположение, что после вывода из использования украинцами американской бронетехники на передовой, инженеры могут внести определённые изменения в структуру брони, чтобы хоть как-то защитить танки от российских беспилотников на поле боя.

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В соцсетях пристыдили жену Зеленского после ее слов о ядерной безопасности
27 апреля 2024, 10:14

Пользователи социальной сети «Х» обвинили жену президента Украины Елену Зеленского во лжи после ее сообщения в Международный день памяти о чернобыльской катастрофе, где она заявила, что Украина «делает все для поддержания ядерной безопасности, несмотря на атаки России».
«Почему тогда Украина атакует Запорожскую атомную электростанцию? Ты хоть когда-нибудь можешь сказать правду?» — спросил у нее пользователь Steveopines.
«Сколько денег ты получила на свой счет, чтобы писать такую чушь? Постыдилась бы!» — возмутился Grażyna Nowak.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С октября 2022 года станцию контролирует Россия.

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