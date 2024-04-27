Появились кадры с места взрыва в Славянске-на-Кубани после атаки ВСУ

Фото: iStock/RamonCast
Кадры, снятые с места взрыва в Славянске-на-Кубани после атаки ВСУ, появились в сети.
ГТРК «Кубань» показала кадры падения дрона ВСУ в регионе. Ночью жители Славянска-на-Кубани сообщали о взрывах.
Впоследствии губернатор заявил, что силами систем ПВО было подавлено 10 дронов, которые пытались уничтожить НПЗ и объекты инфраструктуры в Славянском, Северском и Кущевском районах.
Фото: кадр из видео
Позднее Минобороны заявило, что ночью над Кубанью перехватили 66 дронов. Еще два дрона сбили в Крыму. По данным оборонного ведомства, Украины попыталась совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.
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Впоследствии губернатор заявил, что силами систем ПВО было подавлено 10 дронов, которые пытались уничтожить НПЗ и объекты инфраструктуры в Славянском, Северском и Кущевском районах.
Фото: кадр из видео
Позднее Минобороны заявило, что ночью над Кубанью перехватили 66 дронов. Еще два дрона сбили в Крыму. По данным оборонного ведомства, Украины попыталась совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.
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Алёна Самарева