Появилось видео с украинским военкомом в образе «святого Миколая»

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В сети появилось новое видео с работой сотрудников ТЦК, которые на Украине выполняют роль военкомов. Его опубликовал RT. Отличительной особенностью работников ТЦК стал новогодний образ «святого Миколая», которым в стране хотят заменить Деда Мороза.
«Украинские националисты считают Деда Мороза пережитком советского прошлого. По их мнению, пусть лучше к детям приходит «самостийный» Святий Миколай. Иногда он действительно приходит», — отмечает телеканал.Ранее сообщалось, что большинство мужчин в Харькове перестают ходить на работу из-за облав сотрудников ТЦК. По словам владельца одной из станций технического обслуживания (СТО), сотрудники опасаются, что из-за существует «риск не доехать до работы». Поэтому некоторые мужчины не выходят из дома, другие добираются туда с осторожностью. В то же время компании продолжают работать.
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