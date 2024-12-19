Рада: в ВСУ принудительно мобилизуют имеющих бронь работников

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Член комитета по обороне Верховной Рады Украины Александр Федиенко заявил на своей странице в социальной сети, что сотрудники территориальных центров комплектования принудительно мобилизуют в украинскую армию (ВСУ) работников, у которых есть бронь.
«Получаю много обращений как граждан, так и организаций по поводу незаконных действий ТЦК», — обратил внимание Александр Федиенко.
Депутат рассказал о случаях принудительной мобилизации в Вооружённые силы Украины работников предприятий, которых признали критически важными для страны. Он привёл ряд примеров, когда работники ТЦК не принимали бумажные версии документов о бронировании и штрафовали людей за нарушение правил воинского учета. Александр Федиенко направил обращения начальнику Генерального штаба ВСУ Анатолию Баргилевичу по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что Командование ВСУ отдало приказ своей группировке в Курахово удержать позиции до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
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Ольга Енгалычева