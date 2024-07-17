Появилось видео с вернувшимися из украинского плена российскими бойцами

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Сегодня, 17 июля, произошёл обмен военнопленными с украинской стороной. Россия вернула домой 95 бойцов, находившихся в украинском плену и столько же военнопленных ВСУ было передано Киеву.
Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой запечатлены первые минуты после возвращения российских военнослужащих на Родину. На кадрах можно увидеть, как они заходят в автобус, рассаживаются по местам. В автобусе бывшие военнопленные хором кричат: «Спасибо! Слава России!».
Некоторые звонят родным, чтобы сообщить, что они уже на российской земле. Бойцы передают приветы своим семьям, говорят, что скоро смогут увидеться. Один из бойцов звонит дочери и сообщает, что скоро вернётся домой, а затем благодарит всех тех, кто участвовал в освобождении его и его товарищей из плена.
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Александр Бойцов