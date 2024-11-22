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Появилось видео удара ВС РФ по ВСУ авиабомбой ФАБ-1500 в Курской области

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Российские лётчики атаковали скопление военнослужащих ВСУ, применив полуторатонную фугасную авиабомбу ФАБ-1500. Это произошло в Курской области.


Видеозапись сокрушительного удара опубликовал телеграм-канал Russian Aviation. На отснятых кадрах можно увидеть, как на месте падения смертоносного снаряда возникает яркий огненный шар, после чего в небо поднимается грибовидное облако дыма. Если смотреть внимательно, можно увидеть даже лёгкое дрожание воздуха в тех местах, где расходится ударная война.

Точное место применения ФАБ-1500 не сообщается, так же как и нет пока официальной информации о применении боеприпаса и понесённых в связи с этим потерях противника. Корреспонденты телеграм-канала сообщили только, что удар был нанесён по пункту временного размещения ВСУ на Курском направлении.





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#удар
#бомба
#курская область
Германия поставит Украине четыре тысячи беспилотников с ИИ
22 ноября 2024, 16:04

Фото: iStock/andriano_cz

Германия отправит Украине четыре тысячи автономных беспилотников, использующих искусственный интеллект. Такое решение властей вызвало острую реакцию у противников роботов-убийц, сообщает газета Times.
Ранее на сайте правительства Германии появились сведения о подготовке к поставке на Украину управляемых ракет AIM-9L, двух многофункциональных радиолокационных станций TRML-4D, четырёх тысяч боевых беспилотников и 361 разведывательного дрона Songbird. Поставки должны осуществиться в ближайшие несколько недель.

После опубликования данного документа обострились дискуссии, касающиеся конкретно автономных беспилотников, оснащённых искусственным интеллектом. Такие дроны могут самостоятельно определять цели для совершения атак, в связи с чем критики таких технологий назвали их вооружёнными версиями роботов-убийц.

В настоящее время, пишет газета, решение о поражении намеченной цели с помощью дрона принимает его оператор. Однако некоторые эксперты обеспокоены тем, что гонка вооружений может привести к появлению на линии боевого соприкосновения полностью самостоятельных беспилотников.

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#беспилотник
#искусственный интеллект
#вооружение
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Диверсанты ВСУ пытались проникнуть в Запорожскую область под видом беженцев
22 ноября 2024, 15:43

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Диверсанты ВСУ попытались проникнуть в Запорожскую область под видом беженцев с Украины, однако на блокпосту у них заметили оружие, после чего началась перестрелка, пишет Mash.
По данным издания, все произошло в среду, 20 ноября. Диверсанты ехали на автобусе. На блокпосту в посёлке Приазовский они остановились, а один из российских военных заметил у них оружие, которое боевики прятали в сумках под сиденьями. Тогда боец ВС РФ подал сигнал, после чего по микроавтобусу открыли огонь.

Два диверсанта были ликвидированы на месте, остальные начали отстреливаться. В итоге четыре человека смогли скрыться в лесопосадках у Мелитополя. В настоящее время ведутся их поиски. Диверсанты одеты в гражданскую одежду и вооружены укороченными автоматами.

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Кадыров: в спецназе «Ахмат» состоят командир Хохол и «кореец Дима»
22 ноября 2024, 15:34

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

В спецназе «Ахмат» есть командир с позывным Хохол и «кореец по имени Дима». Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.
Глава республики заявил, что командир спецназа «АХМАТ», заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апты Алаудинов нашёл виновного в панике западных стран и СМИ по поводу добровольцев из Северной Кореи, которые якобы прибыли в Курскую область для участия в СВО. Всё дело лишь в одном корейце, которого зовут Дима. Он является уроженцем Сахалина и состоит в спецназе «Ахмат».

Также Кадыров рассказал о том, что командиром одного из отрядов батальона является украинец по национальности. Он имеет позывной Хохол.

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#вс рф
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Миронов: Выступление Путина и испытание «Орешника» — исчерпывающий ответ Западу
22 ноября 2024, 15:31

Сергей Миронов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что вчерашнее выступление президента России Владимира Путина и испытание ракеты «Орешник» являются исчерпывающим ответом всем странам, которые пытались принизить нашу страну.
Он выразил уверенность в том, что при этом населению не стоит переживать по поводу ужасов ядерной войны, так как Россия сумеет предупредить всё самое страшное.

«Выступление Владимира Путина и испытание «Орешника» — это исчерпывающий ответ всем, кто хотел обскакать Россию на «лестнице эскалации». В нашей решимости и техническом превосходстве заключается наша сильная позиция, с которой мы готовы обсуждать глобальную безопасность с США после нашей неизбежной победы на Украине», — прокомментировал в беседе с RT Миронов.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выступление Владимира путина 21 ноября, отметил, что действия стран Запада, поставляющих ракеты, в том числе дальнобойные, Украине, не останутся без реакции России. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на «Интерфакс», Песков отметил, что никаких контактов российского лидера с американской администрацией и президентом США Джо Байденом после вчерашнего обращения не было.

Ранее аналитик, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что новая ракета средней дальности «Орешник» способна бить по целям с высокой точностью, а её подлётное время измеряется минутами.

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#заявление
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Аналитик Сивков объяснил преимущества «Орешника»
22 ноября 2024, 15:16

Фото: iStock/aapsky

Аналитик, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что новая ракета средней дальности «Орешник» способна бить по целям с высокой точностью, а её подлётное время измеряется минутами.
«Мы создали свою ракету средней дальности, которая идёт по баллистической траектории. Мы имеем возможность наносить удары с подлётным временем, измеряемым несколькими минутами до назначенных целей с очень высокой точностью», — прокомментировал в беседе с RT Сивков.

До этого политолог, координатор движения «Русский союз» Алексей Кочетков прокомментировал вчерашнее обращение президента России Владимира Путина, отметив, что российский лидер сделал особый упор на то, что в мире нет ни одной системы ПВО, которая могла бы противостоять ракетам «Орешник».

«Президент РФ дал понять, что в случае следующего подобного удара со стороны ВСУ и Запада Россия может ответить ударами по центрам принятия решений. Целями будут точно не Львов или Варшава, не Берлин и не Киев, а именно столицы англосаксов. На Западе должны понимать, если они ещё раз осмелятся по нам ударить дальнобойными ракетами, то начнётся неконтролируемая эскалация, способная перерасти в третью мировую войну», – приводит «Петербургский дневник» слова Кочеткова.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в пятницу, 22 ноября, проведёт совещание.

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#вооружение
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Минобороны: Российские военные освободили населённый пункт Новодмитровка в ДНР
22 ноября 2024, 15:14

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Подразделения Вооружённых сил РФ освободили населённый пункт Новодмитровка в Донецкой Народной Республике. В штурме участвовали военнослужащие войсковой группировки «Центр».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Кроме того, на этом участке российскими войсками были освобождены населённые пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка и Ильинское. Также части ВС РФ отразили 68 контратак противника.

За последнюю неделю потери ВСУ на этом направлении составили свыше 2 860 военнослужащих, две боевые машины пехоты «Bradley» американского производства, 17 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортёра (БТР) М113 производства США, шесть украинских бронемашин «Казак», американскую MaxxPro и Kipi производства Турции, 19 автомашин и 36 орудий полевой артиллерии.

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#сша
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#всу
#вс рф
#днр
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Пять ракет ATACMS и две Storm Shadow сбили российские ПВО за неделю
22 ноября 2024, 15:12

Фото: iStock/Aterrassi

Российские системы ПВО за минувшую неделю сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS, две крылатые ракеты Storm Shadow и 642 беспилотника. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Отмечается, что средствами ПВО были сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS, две британские крылатые Storm Shadow, 16 французских управляемых авиабомб Hammer, 18 американских реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 642 беспилотника самолётного типа.

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ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетой «Орешник»: для каких стран опасно оружие, в чем его неуязвимость, реакция Запада

США и Европа рассматривают вопрос возвращения Украине ядерного оружия
#минобороны рф
#пво
#сво
#вс рф
#ракета
#беспилотник
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В Минобороны раскрыли подробности удара «Орешником» по Украине
Минобороны: ВС РФ 21 ноября нанесли удар «Орешником» по Днепропетровску
22 ноября 2024, 15:04

Фото: iStock/Leonid Ikan

21 ноября армия России нанесла комбинированный удар по объекту ОПК Украины в Днепропетровске, впервые для этого использовалась баллистическая ракета «Орешник». Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
Отмечается, что удар был нанесен в ответ на применение украинской стороной американского и британского дальнобойного оружия по Брянской и Курской областям.

«Впервые в боевых условиях в ударе успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". Цель пуска достигнута», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что все боевые блоки ракеты достигли объекта поражения.

Также добавляется, что армия России поразила пункты временной дислокации вражеских подразделений, националистических формирований и иностранных наемников.

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#армия
#ракета
#армия россии
#ракеты
#удар
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Медик ВСУ раскрыла, из-за чего Украина потеряет Донбасс
Медик ВСУ: Украина лишится Донбасса, пока радуется операции в Курской области
22 ноября 2024, 14:57

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина потеряет Донбасс, пока радуется операции ВСУ в Курской области. Так считает медик ВСУ Алина Михайлова, ее слова передает украинское издание ТСН.
По ее словам, ВСУ не стоит радоваться операции в Курской области, так как российские силы продолжают активно продвигаться в Донбассе. Михайлова отметила острую нехватку личного состава в украинской армии из-за того, что многие части были переброшены в курское приграничье.

«(Донбасс) скоро по стелу заберут, а мы там радуемся чему-то», — высказалась Михайлова.

Ранее доброволец российского отряда «Барс-Курск» с позывным «Тайшет» рассказал, что боевики ВСУ избивали пожилых людей при вторжении в Курскую область не только руками, но и прикладами автоматов. Они также намеренно прикрывались мирным населением, ставили установки в огородах и стреляли оттуда, чтобы российские военные не могли ответить.

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