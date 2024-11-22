Появилось видео удара ВС РФ по ВСУ авиабомбой ФАБ-1500 в Курской области

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov
Российские лётчики атаковали скопление военнослужащих ВСУ, применив полуторатонную фугасную авиабомбу ФАБ-1500. Это произошло в Курской области.
Видеозапись сокрушительного удара опубликовал телеграм-канал Russian Aviation. На отснятых кадрах можно увидеть, как на месте падения смертоносного снаряда возникает яркий огненный шар, после чего в небо поднимается грибовидное облако дыма. Если смотреть внимательно, можно увидеть даже лёгкое дрожание воздуха в тех местах, где расходится ударная война.
Точное место применения ФАБ-1500 не сообщается, так же как и нет пока официальной информации о применении боеприпаса и понесённых в связи с этим потерях противника. Корреспонденты телеграм-канала сообщили только, что удар был нанесён по пункту временного размещения ВСУ на Курском направлении.
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Александр Бойцов