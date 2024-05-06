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ВКС России применили бомбу с «эффектом землетрясения»

«Страна.ua»: ВКС РФ сбросили на ВС Украины сверхмощную бомбу
06 мая 2024, 12:37
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская армия нанесла удар по позициям ВСУ на Украине, применив сверхмощную бомбу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что падение снаряда было зафиксировано в населенном пункте Моначиновка. Сброшенная бомба ФАБ имела массу 1,5 тонны. Её сброс осуществлялся вне зоны украинского ПВО, истребители делали запуск боеприпаса с флангов.

«Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Вооружение такой мощности против нас использовали впервые», — написал начальник местного следственного управления Сергей Болвинов.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Раскрыто преимущество, которое получили ВС РФ после освобождения Очеретино. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВС РФ ликвидировали «именитую троицу» ВСУ
Военкор Татаринов: ВС РФ ликвидировали именитую троицу ВСУ
06 мая 2024, 13:32

Фото: iStock/zabelin

ВС РФ уничтожили «именитую троицу» ВСУ из города Стрый Львовской области. Об этом сообщил военкор Руслан Татаринов в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что были ликвидированы Александр Луковец с позывным Броня, Оксана Демчук с позывным Гуцулка и Андрей Сидор с позывным Малыш.

Демчуг погибла в районе населённого пункта Стельмаховка. Она состояла в подразделении штурмовиков. Сидор, имевший звание капитана и служащий командиром роты, попал под удар РСЗО «Град» вместе со своим подразделением.

Ранее заместитель командира разведывательной группы с позывным «Директор» рассказал, что группа из 10 российских разведчиков смогла выстоять в бою против сотни бойцов ВСУ.

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#вс рф
#всу
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#военные
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Выросло число погибших при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
Число погибших при атаке БПЛА ВСУ по машинам под Белгородом достигло семи
06 мая 2024, 11:26

Фото: iStock/Soumen Hazra

Число погибших при атаке украинских беспилотников в Борисовском районе Белгородской области возросло до семи. Об этом пресс-служба компании «Агро-Белогорье» сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что 6 мая беспилотники ВСУ атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две «ГАЗели», которые везли сотрудников предприятия на работу. От полученных травм шесть человек скончались на месте, ещё 35, включая двое детей, пострадали.

По последним данным, число погибших составило семь человек. Ранения различной степени тяжести получили 15 сотрудников предприятия, из них двое находятся в тяжёлом состоянии. Также были ранены пассажиры легкового автомобиля, в котором, по неподтверждённым сведениям, находились дети.

В настоящее время информация о числе раненых и погибших уточняется.

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Бой с наёмниками вблизи Часов Яра и штурмы в Георгиевке: последние новости СВО
06 мая 2024, 11:24

Фото: iStock/Leestat

ВС РФ перешли в штурмы на нескольких участках фронта и заняли новые позиции. Чтобы сдержать оборону, ВСУ стягивают резервы и задействуют в боях иностранных наёмников. О последних событиях на линии фронта расскажет редакция «Радио 1».

Запорожское направление


ВС РФ продолжают идти в штурмы в районе населенного пункта Работино. Об этом сообщает телеграм-канал «WarGonzo».

Противник активно использует средства дальнего поражение, что усложняет продвижение российских войск.


Донецкое направление


Бои продолжаются в промзоне Огнеупорного завода. ВС РФ удалось продвинуться в Уманском. В районе Очеретино российские войска продолжают продвигаться в направлении Александровки. В Георгиевке и в Нетайлово в результате штурмовых действий есть тактические успехи ВС РФ.

В районе Архангельского российские войска выбили остатки украинского гарнизона с территории населённого пункта, забрав посёлок под свой контроль.

ВС РФ добиваются постепенного прогресса в СВО, убеждены в разведке США
ВС РФ добиваются постепенного прогресса в СВО, убеждены в разведке США


Часовоярское направление


Российской армии удалось прорваться через лесопосадки к югу от Часова Яра и захватить несколько опорных пунктов. Об этом в своем телеграм-канале написал военный корреспондент Евгений Лисицын. Он рассказал, что ВС РФ уничтожили мост в районе Часова Яра, что привело к нарушению логистики ВСУ.

Также известно о работе иностранных наемников, которые были замечены на подступах к Часову Яру.

«С мест сообщают, что в лесничестве, на южных, в стрелковом бою десантники столкнулись с группами наемников», — говорится в телеграм-канале «Крылатые».


Купянское направление


Вслед за освобождением Кисловой российские войска установили контроль над населенным пунктом Котляровка. Также ВС РФ заняли лесополосу на подступах к Стельмаховке.


Авдеевское направление


ВС РФ продвинулись на север от Очеретино, заняв несколько лесопосадок в направлении Александровки.

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#вс рф
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Осужденного за растление экс-режиссера «Ералаша» наградили медалью на СВО
06 мая 2024, 11:14

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Экс-режиссер детского киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий получил награду за участие в СВО. Об этом пишет Msk1.ru.
Отмечается, что Илья Белостоцкий отбывал наказание в колонии за растление 13-летнего мальчика. За 2,5 года до выхода он подписал контракт с МО РФ и отправился на фронт. Мужчина выполнял функции медика в штурмовом отряде. Он рассказал, что был награжден медалью «За спасение погибавших». Экс-режиссер добавил, что судимость с него снята. По его словам, награду ему вручили за спасение командира.

Ранее старшего лейтенанта Михаила Васильева, погибшего в зоне проведения специальной военной операции (СВО), представили к званию Героя России. За время службы и участия в СВО Васильев был награжден тремя орденами Мужества, медалями ордена «За отвагу» и «За заслуги перед Отечеством» II степени. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Губернатор Гладков предложил защищать заводы Белгородской области системой РЭБ
06 мая 2024, 11:13

Фото: iStock/lapandr

Заводы и агропромышленные комплексы Белгородской области необходимо защищать средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе совещания правительства.
По его словам, данная инициатива будет рассмотрена оперативным штабом по защите промышленных объектов и агропромышленных комплексов. Также необходимо сформулировать рекомендации хозяйствующим субъектам.

Ранее в понедельник появилась информация, что украинские беспилотники атаковали «ГАЗель», в которой ехали сотрудники одного из крупнейших российских производителей свинины ГК «Агро-Белогорье». Инцидент произошёл в Борисовском районе Белгородской области. В результате, от полученных травм скончались семь человек, ещё 30 пострадали.

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#завод
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Беспилотник со взрывчаткой нашли на территории свинокомплекса под Белгородом
06 мая 2024, 11:02

Фото: istockphoto/NiseriN

Рядом с местом атаки ВСУ на автобус под Белгородом нашли еще один беспилотник, пишет Mash.
По данным Telegram-канала, утром 6 мая дрон упал на территории свинокомплекса «Агро-Белогорье». На БПЛА нашли взрывчатку, но летательный аппарат не сдетонировал. Его забрали на экспертизу.

Аппарат в длину около метра нашли между стенами. Незадолго до этого сообщалось, что дроны-камикадзе ВСУ атаковали автобусы, которые перевозили работников свинокомплекса группы компаний «Агро-Белогорье», а также легковой автомобиль.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадали 35 человек, в том числе двое детей. Еще шесть местных жителей спасти не удалось.

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#белгородская область
#дрон
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RT: 10 разведчиков ВС РФ выстояли в бою против сотни солдат ВСУ
06 мая 2024, 10:54

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Группе из 10 разведчиков ВС РФ от командования поступила задача отправиться на место дислокации противника, где должен был находиться один взвод солдат ВСУ. Об этом пишет RT со ссылкой на заместителя командира разведгруппы с позывным «Директор».

Отмечается, что украинских боевиков оказалось намного больше. Порядка двух рот. Российским военным удалось выдержать бой. По словам замкомандира отряда с позывным «Директор», солдаты ВСУ не боялись вступать в бой. После зачистки территории от группы ВСУ на месте были найдены упаковки от различного рода таблеток. Скорее всего, это были наркотические вещества, которые употребляли военные ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что российские силы полностью освободили посёлок Очеретино в Донецкой области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#солдаты
#сво
#всу
#вс рф
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В Госдуме предложили приравнять военных корреспондентов к участникам СВО
Миронов предложил предоставлять военкорам те же льготы, что и участникам СВО
06 мая 2024, 10:46

Фото: iStock/bwb-studio

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил приравнять военных корреспондентов к участникам СВО. Об этом пишет РИА Новости.
Депутат направил предложение министру обороны России Сергею Шойгу о предоставлении военкорам тех же льгот, что и участникам СВО. По его словам, с начала конфликта военкоры выполняют важную задачу по информированию граждан о ходе СВО. Нередко происходит так, что они сами выступают в качестве добровольцев.

Также Миронов подчеркнул, что благодаря работе военкоров России удаётся успешно бороться с информационной войной, которая была развязана против страны западными странами.

Парламентарий добавил, что российские военкоры работают, рискуя своей жизнью, среди них есть погибшие и раненые, они нередко становятся целями для ВСУ. Однако в настоящее время у них нет никакой социальной защиты.

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#военкор
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#льготы
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Британские журналисты оценили ущерб ВСУ от уничтожения РСЗО HIMARS
DE: Россия нанесла серьезный удар по ВСУ, уничтожив РСЗО HIMARS
06 мая 2024, 10:39

Фото: iStock/Sergii Tverdokhlibov

ВС РФ, уничтожив реактивные системы залпового огня HIMARS, нанесли серьезный удар по украинской армии. Об этом сообщает Daily Express.
Уточняется, что российские солдаты уничтожают РСЗО HIMARS уже не в первый раз. В материале статьи говорится о том, что ВС РФ быстро находят вооружение киевского режима, в результате чего украинская армия не успевает его переместить до удара.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска успешно продвигаются в направлении Красноармейска Луганской народной республики (ЛНР). Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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