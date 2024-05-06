ВКС России применили бомбу с «эффектом землетрясения»

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Российская армия нанесла удар по позициям ВСУ на Украине, применив сверхмощную бомбу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что падение снаряда было зафиксировано в населенном пункте Моначиновка. Сброшенная бомба ФАБ имела массу 1,5 тонны. Её сброс осуществлялся вне зоны украинского ПВО, истребители делали запуск боеприпаса с флангов.
«Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Вооружение такой мощности против нас использовали впервые», — написал начальник местного следственного управления Сергей Болвинов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Раскрыто преимущество, которое получили ВС РФ после освобождения Очеретино. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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