ВС РФ освободили сразу два населённых пункта в зоне СВО

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Российские военные освободи населённые пункты Соловьёво в ДНР и Котляровка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что контроль на Соловьёво был взят бойцами подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий. А Котляровку освободили солдаты группировки «Запад», которым также удалось улучшить положение по переднему краю.
Днём ранее стало известно об освобождении населённого пункта Очеретино в ДНР, который крайне важен для российской армии. Контроль над этим посёлком позволит российским войскам развить будущие наступления сразу двум направлениям: во фланг украинской группировки, которая удерживает позиции южнее села, или в сторону Торецка.
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Анастасия Чинкова