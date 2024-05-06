ВС РФ ликвидировали «именитую троицу» ВСУ

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ВС РФ уничтожили «именитую троицу» ВСУ из города Стрый Львовской области. Об этом сообщил военкор Руслан Татаринов в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что были ликвидированы Александр Луковец с позывным Броня, Оксана Демчук с позывным Гуцулка и Андрей Сидор с позывным Малыш.
Демчуг погибла в районе населённого пункта Стельмаховка. Она состояла в подразделении штурмовиков. Сидор, имевший звание капитана и служащий командиром роты, попал под удар РСЗО «Град» вместе со своим подразделением.
Ранее заместитель командира разведывательной группы с позывным «Директор» рассказал, что группа из 10 российских разведчиков смогла выстоять в бою против сотни бойцов ВСУ.
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Демчуг погибла в районе населённого пункта Стельмаховка. Она состояла в подразделении штурмовиков. Сидор, имевший звание капитана и служащий командиром роты, попал под удар РСЗО «Град» вместе со своим подразделением.
Ранее заместитель командира разведывательной группы с позывным «Директор» рассказал, что группа из 10 российских разведчиков смогла выстоять в бою против сотни бойцов ВСУ.
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Анастасия Чинкова