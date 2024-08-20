Обстановка в Курской области и катастрофа для ВСУ в Донбассе: последние новости СВО

Украинские боевики сохраняют свое присутствие в Курской области. Попытки ВСУ продвинуться вглубь российской территории пресекаются артиллерией и авиацией. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где для противника сложилась наиболее тяжелая ситуация расскажет редакция «Радио 1».