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Украинские боевики сохраняют свое присутствие в Курской области. Попытки ВСУ продвинуться вглубь российской территории пресекаются артиллерией и авиацией. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где для противника сложилась наиболее тяжелая ситуация расскажет редакция «Радио 1».
Курское направление
На Курском направлении продолжаются напряженные бои на нескольких участках: ВСУ осуществили несколько атак, на что российские войска отвечают ударами авиации и артиллерии. Противник готовит прорыв в Глушковском районе, систематически уничтожая мосты через Сейм.
В пресс-службе Минобороны России сообщили, что Северная группировка войск, при поддержке авиации и артиллерии, осуществляет поиск и нейтрализацию украинских диверсионных групп, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории в лесах к югу от Скрылевки и Шептуховки.
«Атаки штурмовых отрядов противника были отражены в районах населенных пунктов Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. Украинские вооруженные силы понесли потери, включая танк, боевую машину пехоты, две БМП и более 25 человек, из которых четверо захвачены в плен», — сообщили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что тактическая авиация также атаковала местонахождения врага в населенных пунктах Басовка, Ворожба, Кружок и других населенных пунктах Сумской области.
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Лиманское направление
На Лиманском направлении российские силы атакуют позиции ВСУ на противоположном берегу реки Жеребец в Макеевке. Также подтверждены сведения о продвижении российских войск от Родникового.
Покровское направление
На Покровском направлении штурмовые группы ВС РФ идут в направлении Селидово и Мирнограда, в то время как украинское командование начало вывод сил из Птичьего, к западу от Карловского водохранилища.
Донецкое направление
ВС РФ продолжают штурм позиций ВСУ на северо-западе Красногоровки, продвигаясь на несколько сотен метров по улице Седовая. Военкор Евгений Лисицын сообщает о штурме Нелеповки после освобождения Нью-Йорка (Новгородское).
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Запорожское направление
Противник сосредоточил в Запорожской области боевую технику и артиллерию в Каменском и Приморском. ВКС РФ наносят авиаудары по этим районам. На правом берегу Днепра, в Запорожье, враг разместил значительные силы пехоты в населённых пунктах Лысогорка, Хортица, Каневское и Беленькое, наблюдается активное движение транспорта с личным составом ВСУ.
Ситуация для ВСУ на Донбассе
Аналитик Bild Юлиан Рёпке, анализируя продвижение русской армии на Покровском и на Торецком направлениях, назвал ситуацию на Донбассе катастрофической для ВСУ.
«Власти Украины распорядились эвакуировать город Покровск с 65 000 жителей в течение двух недель. Ситуация в Донбассе катастрофическая. В этой ситуации я по-прежнему считаю крайне рискованным отправлять 5000 лучших солдат в соседнюю страну вместо проведения контрнаступления там», — написал Рёпке.
Кроме того, на фоне ухудшающейся ситуации власти Покровска призвали жителей города к эвакуации.
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