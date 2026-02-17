Достижения.рф

Ребенок пострадал в результате ночной атаки БПЛА

Развожаев: девятилетний мальчик пострадал при атаке БПЛА на Севастополь
Фото: iStock/Iulianna Est

Девятилетний мальчик пострадал при ночной атаке украинских беспилотников на Севастополь Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.



По его словам, ударной волной от сбитого дрона выбило окна в частном доме на Фиолентовском шоссе. Ребенку посекло ноги осколками. Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Всего минувшей ночью силы ПВО сбили над Севастополем и Крымом 38 БПЛА. На улице Гоголя боевая часть сбитого дрона упала во двор и сдетонировала — повреждены автомобили, в трех многоквартирных домах выбиты стекла.

В ТСН «СНТ «Прогресс» жители обнаружили множественные осколки и обломки беспилотников во дворах частных домов, повреждены газовые трубы.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0