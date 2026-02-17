Ребенок пострадал в результате ночной атаки БПЛА
Девятилетний мальчик пострадал при ночной атаке украинских беспилотников на Севастополь Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, ударной волной от сбитого дрона выбило окна в частном доме на Фиолентовском шоссе. Ребенку посекло ноги осколками. Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Всего минувшей ночью силы ПВО сбили над Севастополем и Крымом 38 БПЛА. На улице Гоголя боевая часть сбитого дрона упала во двор и сдетонировала — повреждены автомобили, в трех многоквартирных домах выбиты стекла.
В ТСН «СНТ «Прогресс» жители обнаружили множественные осколки и обломки беспилотников во дворах частных домов, повреждены газовые трубы.
