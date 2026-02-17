Ребенок пострадал в результате ночной атаки БПЛА

17 февраля 2026, 08:15

Развожаев: девятилетний мальчик пострадал при атаке БПЛА на Севастополь

Фото: iStock/Iulianna Est

Девятилетний мальчик пострадал при ночной атаке украинских беспилотников на Севастополь Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.