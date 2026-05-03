Пожар на предприятии произошел после удара БПЛА ВСУ в российском регионе

03 мая 2026, 12:01

Пожар на предприятии произошел после удара БПЛА ВСУ в Воронежской области

В Воронежской области в результате падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата на одном из предприятий произошло возгорание. Как сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале, пожар оперативно ликвидировали.





По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Также, по словам главы региона, в одном из населенных пунктов при атаке ВСУ выбило окна в частном доме и в 18 квартирах двухэтажного здания, повредило легковой автомобиль.



На местах падения обломков продолжают работать оперативные службы. В регионе сохраняется режим угрозы беспилотной опасности.



Гусев уточнил, что минувшей ночью дежурные силы ПВО и РЭБ обнаружили и сбили 14 вражеских дронов в небе над Воронежской областью.



