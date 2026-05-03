В Ленобласти отражают массированный налет БПЛА, сбито свыше 30 дронов
Силы ПВО уничтожили 35 украинских беспилотников в Ленинградской области в ходе отражения массированной атаки ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
Он подчеркнул, что прямо сейчас продолжается боевая работа над Ленобластью. Можеть быть понижена скорость мобильного интернета. Аэропорт Пулково временно не принимает и не выпускает самолёты — ограничения ввели в целях безопасности пару часов назад.
Ранее «Радио 1» передавало, что жители разных городов региона начали писать в соцсетях про характерный звук пролёта БПЛА. Очевидцы утверждали, что дроны движутся в сторону Санкт-Петербурга и сообщали о нескольких взрывах.
В ночь на 3 мая ПВО также уничтожила пять украинских беспилотников в Тульской области. Предварительно, разрушения зданий и инфраструктуры также не зафиксировали.
Читайте также: