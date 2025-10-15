В Тернополе массово задерживают боевиков ВСУ
В Тернополе начались масштабные задержания военнослужащих ВСУ — по делу уже арестовали семь человек. Об этом сообщила Нацполиция Украины 15 октября. Данные приводят «Известия».
По версии следствия, фигуранты незаконно удерживали людей, применяли к ним физическое насилие и пытки, вымогали деньги и отбирали имущество.
Так, у 27‑летнего жителя Тернополя забрали автомобиль марки KIA, который позже обнаружили в Киевской области. Одного из военных, проходившего лечение, насильно посадили в микроавтобус, увезли в неизвестном направлении, избили, угрожали оружием и потребовали 50 тыс. гривен (около 95 тыс. рублей) за освобождение.
Другого потерпевшего с применением слезоточивого газа затолкали в транспорт, вывезли за город, лишили одежды, облили легковоспламеняющейся жидкостью и заставили бежать перед автомобилем. После его избили и удерживали три дня в нечеловеческих условиях.
Всем семи фигурантам предъявили подозрения.
