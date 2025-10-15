В Тернополе массово задерживают боевиков ВСУ

15 октября 2025, 22:54

Нацполиция Украины массово задерживает боевиков ВСУ

Фото: istockphoto/Helios8

В Тернополе начались масштабные задержания военнослужащих ВСУ — по делу уже арестовали семь человек. Об этом сообщила Нацполиция Украины 15 октября. Данные приводят «Известия».