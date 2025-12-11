Пожар вспыхнул на воронежском предприятии из-за атаки БПЛА

11 декабря 2025, 02:21

Губернатор Гусев сообщил о пожаре в Воронежской области из-за атаки БПЛА

В результате атаки беспилотников на одном из промышленных предприятий Воронежской области произошло возгорание. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.





По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) выявили и подавили три БПЛА в двух районах области и одном городском округе. Губернатор добавил, что пострадавших нет, а на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.



«В местах падения обломков в одном из муниципалитетов на юге региона возникло несколько локальных очагов возгорания на промышленном объекте. Оперативные службы находятся на местах», — написал Гусев.