Пожар вспыхнул в Белгородской области после атаки украинского БПЛА

Фото: Telegram @vvgladkov

Два населенных пункта Белгородской области оказались под массированным ударом украинских беспилотников. О последствиях в своем Телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.



БПЛА нанесли удар по Новому Осколу и Короче. По предварительной информации, никто не пострадал, но повреждения получили несколько зданий.

В результате атаки трех беспилотников самолетного типа загорелась кровля складского помещения в Новом Осколе. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, которые не дают огню распространиться на соседние здания. В Короче у двух частных домов выбило окна после удара БПЛА.

Несколькими часами ранее беспилотники ВСУ атаковали Новую Таволжанку. По словам Гладкова, пострадал один мирный житель.

