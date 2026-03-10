Пожар вспыхнул в Белгородской области после атаки украинского БПЛА
Два населенных пункта Белгородской области оказались под массированным ударом украинских беспилотников. О последствиях в своем Телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
БПЛА нанесли удар по Новому Осколу и Короче. По предварительной информации, никто не пострадал, но повреждения получили несколько зданий.
В результате атаки трех беспилотников самолетного типа загорелась кровля складского помещения в Новом Осколе. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, которые не дают огню распространиться на соседние здания. В Короче у двух частных домов выбило окна после удара БПЛА.
Несколькими часами ранее беспилотники ВСУ атаковали Новую Таволжанку. По словам Гладкова, пострадал один мирный житель.
