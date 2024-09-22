Пожарный погиб при детонации украинского беспилотника в ЛНР

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Пожарный погиб при детонации боевой части украинского беспилотника в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что несколько беспилотников упали в Новоайдарском муниципальном округе республики. В результате этого загорелась сухая трава. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС.
Во время тушения боевая часть одного из беспилотников сдетонировала. Несовместимые с жизнью травмы получил старший пожарный сержант внутренней службы Вячеслав Глазунов.
Накануне ведомство сообщало о гибели своего сапёра Вячеслава Цоффка во время разминирования территории Курской области.
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Во время тушения боевая часть одного из беспилотников сдетонировала. Несовместимые с жизнью травмы получил старший пожарный сержант внутренней службы Вячеслав Глазунов.
Накануне ведомство сообщало о гибели своего сапёра Вячеслава Цоффка во время разминирования территории Курской области.
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Анастасия Чинкова