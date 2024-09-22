Пожарный погиб при детонации украинского беспилотника в ЛНР

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер посоветовал тем, кто верит в победу над Россией, вспомнить историю, добавив, что РФ нельзя сломить военным путем. Об этом он заявил во время выступления на мероприятии швейцарского издания Weltwoche. По его словам, конфликт придется решать при помощи компромиссов на мирных переговорах.