В Балашихе открыли мурал памяти погибшего военкора Семёна Ерёмина

Фото: Евгений Дудин
В подмосковной Балашихе торжественно открыли мурал в честь военного корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина, погибшего в зоне СВО. Портрет журналиста размером 40 на 12 м появился на фасаде дома на улице Луговой в микрорайоне Железнодорожный. Его создал подмосковный художник Сергей Юраков.
«Здесь сегодня присутствуют жители города. Уверен, что они будут ценить тот вклад, который сегодня происходит — увековечение памяти героя, который сражался на информационном фронте, был ветераном различных операций. Чтобы не оставаться в стороне и быть участником специальной операции, прошел все горячие точки — был в Волновахе, Мариуполе. Там, где была самая горячая пора, он всегда был рядом с воинами, вел прямые репортажи и был настоящим человеком», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Фото: Березуцкий Клим
В заключении Брынцалов поздравил всех с открытием мурала. Он призвал людей, которые будут смотреть на него, вспоминать и говорить слова благодарности героям, а также молиться за тех, кто сегодня воюет на фронте.
«К сожалению, сегодня на СВО жители нашего города, военнослужащие, волонтеры жертвуют самым ценным, что у них есть — жизнью. Во благо нашей победы, во благо нашей свободы, во имя нашей свободы. И наша самая главная задача сегодня — сохранить память об их героическом подвиге. Я искренне благодарен родным Семена, которые продолжают проживать на территории нашего города, за эту инициативу сделать мурал здесь, в железнодорожном, в нашем городе. Мурал Семена Еремина. Мы сделаем все возможное для того, чтобы память о его жизни, о его героическом подвиге навсегда сохранилась в нашем городе и в наших сердцах. Спасибо. Вечная память. Семен Юрьевич», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.Помимо портрета военкора, на мурале изображены его награды – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден Мужества, которым Семён был награждён посмертно.
Фото: Евгений Дудин
После открытия изображения состоялся легкоатлетический забег в память о военкорах, которые, рискуя собой, трудятся в зоне СВО.
42-летний журналист работал специальным корреспондентом «Известий», освещал боевые действия в горячих точках – Сирии, Нагорном Карабахе и многих других. С февраля 2022 года находился в зоне спецоперации, неоднократно рисковал жизнью. Погиб во время съёмки репортажа в зоне спецоперации в результате атаки FPV-дрона. О смерти Семёна стало известно 19 апреля.
23 апреля Ерёмина похоронили на Троекуровском кладбище. Президент Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил принять все возможные меры для установление и привлечения к уголовной ответственности причастных к гибели журналиста.
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