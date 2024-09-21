Сапёр МЧС России погиб при разминировании в Курской области

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Начальник пиротехнического отдела Центра «Лидер» МЧС России Вячеслав Цоффка погиб при исполнении служебного долга в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Уточняется, что 46-летний офицер погиб в субботу, 21 сентября, при разминировании территории.
В министерстве рассказали, что Цоффка неоднократно принимал участие в гуманитарных разминированиях как на территории России, так и за рубежом. За время работы он обнаружил и обезвредил свыше 10 тысяч взрывоопасных предметов. Также у него есть множество правительственных наград и орден Мужества.
Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что не стало настоящего профессионала, который всю жизнь посвятил служению Родине и воспитанию молодого поколения – он всегда щедро передавал молодёжи свой богатый опыт.
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В министерстве рассказали, что Цоффка неоднократно принимал участие в гуманитарных разминированиях как на территории России, так и за рубежом. За время работы он обнаружил и обезвредил свыше 10 тысяч взрывоопасных предметов. Также у него есть множество правительственных наград и орден Мужества.
Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что не стало настоящего профессионала, который всю жизнь посвятил служению Родине и воспитанию молодого поколения – он всегда щедро передавал молодёжи свой богатый опыт.
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Анастасия Чинкова