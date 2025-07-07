В Госдуме удивились заявлению МИД Украины о целях переговоров

07 июля 2025, 13:37

Депутат ГД Чепа: Украина призналась в формальном отношении к переговорам с РФ

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Заявление украинского МИДа о том, что республика участвует в переговорах для того, чтобы не допустить обвинений в свою сторону, похоже, соответствует реальной позиции киевского режима. Об этом «Ленте.ру» заявил российский депутат Алексей Чепа. Парламентарий считает, что Украину не интересует реальное прекращение боевых действий.







«Они не ставили целью решение конфликта и устранение его причин. Им нужна была только пауза для передислокации войск и перевооружения. Сегодня Украина продолжает занимать ту же позицию: руководству страны важно, чтобы США и Европа не обвинили его в уклонении от переговоров, но действительно решать проблему они не хотят. Вопрос — зачем в этом признались», - пояснил собеседник.