В Госдуме удивились заявлению МИД Украины о целях переговоров
Депутат ГД Чепа: Украина призналась в формальном отношении к переговорам с РФ
Заявление украинского МИДа о том, что республика участвует в переговорах для того, чтобы не допустить обвинений в свою сторону, похоже, соответствует реальной позиции киевского режима. Об этом «Ленте.ру» заявил российский депутат Алексей Чепа. Парламентарий считает, что Украину не интересует реальное прекращение боевых действий.
«Они не ставили целью решение конфликта и устранение его причин. Им нужна была только пауза для передислокации войск и перевооружения. Сегодня Украина продолжает занимать ту же позицию: руководству страны важно, чтобы США и Европа не обвинили его в уклонении от переговоров, но действительно решать проблему они не хотят. Вопрос — зачем в этом признались», - пояснил собеседник.
Чепа добавил, что украинская сторона продолжает тормозить процесс урегулирования. Перед этим в МИД Украины заявляли, что целью Киева в переговорах с Москвой является недопущение обвинений в сторону республики в том, что ей не нужен мир.