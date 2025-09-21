В Верховной раде призвали закрыть границы Украины для молодёжи
Депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко выступил с предложением закрыть государственные границы для выезда молодежи из страны. Его слова приводит РИА Новости.
Парламентарий призвал закрыть границы, чтобы молодые люди не смогли выехать из страны. Он также добавил, что на Украине сейчас две глобальные проблемы – это экономика и мобилизация.
Костенко добавил, что украинцы должны проходить военную подготовку ещё со школьных лет, поскольку «конфликт с Россией завтра не закончится».
Ранее стало известно, что украинские военкоматы получают гонорары за каждого принудительно мобилизованного.
