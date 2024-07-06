Позиции ВСУ в Часовом Яре уничтожили с помощью планирующих бомб

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Авиационные удары российских войск с применением планирующих бомб сделали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новый города Часов Яр полностью непригодными к обороне, передает Politico со ссылкой на пресс-службу 24-й отдельной механизированной бригады украинской армии.
По данным издания, украинская армия была вынуждена отойти на другой берег канала, на окраину важного города Часов Яр.
Захват Часова Яра откроет российским военным путь вглубь последней линии обороны ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Ранее российские военные за неделю заняли пять населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО).
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«Позиции стали совершенно непригодны для обороны из-за сокрушительных ударов российских планирующих бомб», – отметили в 24-й механизированной бригаде имени короля Даниила.
Захват Часова Яра откроет российским военным путь вглубь последней линии обороны ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Ранее российские военные за неделю заняли пять населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО).
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Александр Климов