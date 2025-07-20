«Позор чеченского народа»: Алаудинов высказался о драке с участием бойца в ЛНР
Генерал-лейтенант Апти Алаудинов высказался об инциденте с участием чеченского бойца в ЛНР. Соответствующий пост командир спецназа «Ахмат» опубликовал в своём Telegram-канале.
Напомним, что участник СВО и профессиональный боец ММА Максим Дивнич опубликовал в своих соцсетях видеозапись драки в бассейне в Луганске. Её участниками стал он и военнослужащий из Чечни, который с угрозами кричал: «Ты ещё не знаешь, что такое "Ахмат"».
Алаудинов раскритиковал поступок чеченца, заявив, что он не является солдатом «Ахмата» и позорит весь чеченский народ.
Также военнослужащий обвинил самого Дивнича в разжигании ненависти по отношению к уроженцам Чечни. Он предложил ему лично встретиться и обсудить произошедшее.
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