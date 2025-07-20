Силы ПВО России отразили атаку 93 украинских БПЛА в ночь с 19 на 20 июля

20 июля 2025, 07:34

Фото: iStock/e-crow

В течение прошедшей ночи, с 23:30 19 июля до 7:00 20 июля, дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 93 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.