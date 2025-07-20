Силы ПВО России отразили атаку 93 украинских БПЛА в ночь с 19 на 20 июля
В течение прошедшей ночи, с 23:30 19 июля до 7:00 20 июля, дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 93 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, атака 19 беспилотников ВСУ отражена над территорией Подмосковья, включая 16, летевших на Москву. Еще 38 БПЛА сбили над Брянской областью, 11 — над Калужской, восемь — над Тульской, по пять — над Орловской и Нижегородской, два — над Курской, по одному — над Белгородской и Рязанской областями, три — над акваторией Черного моря.
Перед этим сообщалось, что жители Зеленограда сняли на видео взрыв и последующее горение автомобилей после атаки дронов.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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