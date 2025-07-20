Наступление ВС РФ по всем направлениям, оперативное окружение ВС РФ под Харьковом: последние новости СВО на 20 июля
20 июля 2025 года российские войска продолжают уверенное продвижение и освобождение территории от украинских оккупантов. На Сумском направлении закреплен успех в Кондратовке, на Харьковском и Угледарском направлениях ВС РФ методично выдавливают противника, перерезая его пути снабжения. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумское направление
На Сумском направлении продолжаются активные боевые действия с устойчивым продвижением российских подразделений. ВС РФ полностью восстановили контроль над населенным пунктом Кондратовка, отразив все попытки контратак противника. В настоящее время российские войска развивают наступление в двух ключевых направлениях: в районе Андреевки, где активно применяется авиационная поддержка для подавления украинских позиций в лесных массивах, и в направлении Храповщины, где успешные действия создают угрозу оперативного окружения группировки ВСУ.
Особо ожесточенные бои продолжаются в юго-западной части Юнаковки. Согласно оперативным данным украинских источников, населенный пункт уже перешел под контроль российских войск, однако официального подтверждения от Министерства обороны РФ пока не поступало.
На смежных участках фронта российские подразделения также добились тактических успехов. В районах Рыжевки и Варачино улучшены позиции, нанесен существенный урон нескольким украинским бригадам. Украинская сторона, пытаясь отвлечь внимание от успехов ВС РФ, активизировала информационные атаки, распространяя недостоверные сведения о боях в Курском приграничье.
Харьковское направление
На данном направлении продолжаются активные наступательные действия российских войск. Основные боестолкновения развернулись в районах населенных пунктов Дегтярное и Меловое, где ВС РФ ведут планомерное вытеснение противника с укрепленных позиций при поддержке артиллерии.
Особое внимание командования сосредоточено на взятии под контроль ключевых транспортных артерий, ведущих к важным узлам обороны ВСУ — Белому Колодезю, Приколотному и Великому Бурлуку. Успешное продвижение на этих направлениях создаст реальную угрозу тыловым коммуникациям противника и может привести к оперативному окружению отдельных украинских формирований.
Угледарское направление
На Угледарском направлении российские войска продолжают успешное наступление, расширяя зону контроля в южном секторе. После закрепления в освобожденной Воскресенке российские подразделения развивают успех по двум ключевым направлениям: на Январское и Малиевку, а также западнее линии Новохатское — Поддубное с перспективой выхода к Искре..
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Покровское направление
На Покровском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Основные усилия сосредоточены на северном фланге Мирнограда, где идут ожесточенные бои за Новоэкономическое и позиции в районе Красного Лимана. С мест поступают данные о взятии под контроль вентиляционного ствола шахты «Краснолиманская», что открывает оперативные перспективы для продвижения на ключевой транспортный узел противника — город Родинское.
Параллельно развивается наступление на линии Новоторецкое — Фёдоровка, где российские подразделения методично вытесняют противника с укрепленных позиций. Ночной удар высокоточным оружием по логистическому центру в Павлограде существенно осложнил возможности ВСУ по переброске резервов и снабжению группировки на этом направлении.
Константиновское направление
На Константиновском направлении продолжаются интенсивные бои. Российские войска закрепились в центре и восточной части Яблоновки, одновременно наступая на Александро-Калиново с двух направлений. Особое внимание уделяется перерезанию путей снабжения ВСУ. За минувшие сутки ВС РФ успешно зачищены южные позиции у Щербиновки и ведутся бои за контроль над районом Клебан-Быкского водохранилища.
В районе шахты им. Матроны Московской ситуация остается напряженной. Позиции неоднократно переходят из рук в руки, однако севернее шахты укрепления противника уже прорваны. На восточном фланге продолжаются тяжелые бои за Дылеевку, Курдюмовку и Андреевку.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении отмечено поступательное продвижение российских войск. В районе Торского подразделения ВС РФ расширили зону контроля к востоку от населенного пункта, одновременно закрепившись на новых позициях севернее Зелёной Долины. Значительный тактический успех достигнут в Карповке, где российские силы заняли дополнительный плацдарм на западном берегу реки Нитриус, улучшив свои оперативные позиции.
В секторе Редкодуба отмечается повышенная активность российской артиллерии, однако существенных изменений линии соприкосновения пока не наблюдается. В районе Нового Мира продолжаются позиционные бои с переменной интенсивностью, где обе стороны предпринимают ограниченные атаки без решительного перевеса.