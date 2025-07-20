20 июля 2025, 10:01

Фото: iStock/ artfra

20 июля 2025 года российские войска продолжают уверенное продвижение и освобождение территории от украинских оккупантов. На Сумском направлении закреплен успех в Кондратовке, на Харьковском и Угледарском направлениях ВС РФ методично выдавливают противника, перерезая его пути снабжения. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сумское направление Харьковское направление Угледарское направление Покровское направление Константиновское направление Краснолиманское направление



Сумское направление

Харьковское направление

Угледарское направление

«Даже мертвыми привозят»: бывший боевик ВСУ рассказал о мобилизации на Украине

Покровское направление

Константиновское направление

Краснолиманское направление