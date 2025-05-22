Pravda.Ru: В Киеве ждут, какие условия выдвинет Москва для прекращения огня

Фото: iStock/sb2010
В офисе Владимира Зеленского гадают, какие условия выдвинет Москва для полного прекращения огня на Украине, пишет Pravda.Ru.
Советник главы ОП Михаил Подоляк пожаловался, что Киев готовится к тому, что Москва выдвинет условия, нереальные для выполнения, например, потребует отказа Украины от внешней военной помощи и вступления в НАТО, уменьшения числа ВСУ и отказа от утерянных территорий.
Он также задаётся вопросом, смогут ли договориться конфликтующие стороны, или же все закончится обменом условий, каждые из которых другая сторона торжественно сожжёт под камеру.
В свою очередь профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман заявил RT, что президент США Дональд Трамп понимает, что прекращение огня на Украине невозможно без устранения первопричины конфликта.
При этом он добавил, что ЕС требует немедленной остановки боевых действий без каких-либо предварительных условий, заранее зная, что Москва на это не согласится. Делается это для того, чтобы найти повод для принятия очередных санкций против РФ, уверен Фельдман.
Читайте также:
В ГД раскрыли, имеет ли право Зеленский выступать от имени народа Украины
«Не рой яму другому»: Экономист оценил новые санкции против РФ
Reuters: итоги разговора Путина и Трампа будет нелегко принять Украине
«Тем временем, в Стамбуле российская и украинская делегации действительно договорились — каждая сторона должна подготовить свою версию условий прекращения огня. Украина, судя по риторике, готовит скорее сочинение в стиле "Как бы всё вернуть обратно, не теряя ничего". Россия, по информации" работает в жанре "Сами всё начали — теперь распишитесь"», — пишет автор.
Он также задаётся вопросом, смогут ли договориться конфликтующие стороны, или же все закончится обменом условий, каждые из которых другая сторона торжественно сожжёт под камеру.
В свою очередь профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман заявил RT, что президент США Дональд Трамп понимает, что прекращение огня на Украине невозможно без устранения первопричины конфликта.
«Президент США является сторонником скорейшего прекращения боевых действий, но он осознаёт необходимость учёта жизненно важных интересов России при заключении мирного договора», — пояснил эксперт.
При этом он добавил, что ЕС требует немедленной остановки боевых действий без каких-либо предварительных условий, заранее зная, что Москва на это не согласится. Делается это для того, чтобы найти повод для принятия очередных санкций против РФ, уверен Фельдман.
Читайте также:
В ГД раскрыли, имеет ли право Зеленский выступать от имени народа Украины
«Не рой яму другому»: Экономист оценил новые санкции против РФ
Reuters: итоги разговора Путина и Трампа будет нелегко принять Украине
Элина Позднякова