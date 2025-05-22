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В ГД раскрыли, имеет ли право Зеленский выступать от имени народа Украины

Депутат Белик: Зеленский не имеет права выступать от имени народа Украины
Владимир ЗеленскийВ ГД раскрыли, почему Зеленскому трудно признать потерю территорий

Владимир ЗеленскийВ ГД раскрыли, почему Зеленскому трудно признать потерю территорий

Владимир Зеленский не имеет права выступать от имени народа Украины. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
«Абсурдно, если свою подпись под документами, касающимися мирного урегулирования, будет ставить лицо, утратившее полномочия. Зеленский утратил свою легитимность, и то, что происходит на Украине сейчас, — это узурпация», — заявил Белик в беседе с RT.

Он также отметил попытки Зеленского и его окружения удержать власть путём отказа от проведения выборов на Украине.

По словам Белика, глава киевского режима не имеет права выступать от имени народа Украины. Депутат предупредил, что Зеленский также в любой момент может отказаться от своей подписи в важных двусторонних документах.

Тем временем посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник также считает, что Зеленский не имеет полномочий подписывать мирные соглашения, пишут argumenti.ru.

«Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума об урегулировании конфликта на Украине из-за своего правового статуса», — заявил Мирошник.

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В Кремле прокомментировали сообщения в СМИ о разговоре Путина и Трампа
Песков: сообщения СМИ о разговоре Путина и Трампа расходятся с данными Москвы
22 мая 2025, 14:09

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Публикация о заявлении президента США Дональда Трампа о якобы неготовности президента России Владимира Путина к миру на Украине контрастирует с официальными словами самого хозяина Белого дома. Об этом заявил прессе представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что Трамп заявил Путину. <...> И мы знаем официальные заявления президента Трампа. То, что мы знаем, контрастирует с тем, что было написано в упомянутой вами статье», — прокомментировал пресс-секретарь российского лидера.
Речь идет о материале The Wall Street Journal, где журналисты, ссылаясь на источники, написали, что республиканец, пересказывая европейским лидерам свой телефонный разговор с Путиным, якобы сказал об отсутствии у того намерений закончить украинский конфликт. Ранее Трамп говорил о том, что президент России искренне хочет мира.

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#конфликт
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Украинские боевики жалуются на активную работу дронов ВС РФ, разрушающих логистику ВСУ
Боевик «Айдара»*: 50% боев у Покровска ведут дроны РФ, близок прорыв обороны ВСУ
22 мая 2025, 13:49

Фото: iStock/vadimrysev

Примерно половину боевых задач на земле под Красноармейском (Покровском) в ДНР выполняют операторы БПЛА ВС РФ, из-за которых серьезно страдает логистика ВСУ. Об этом заявил боевик «Айдара»* Станислав Бунятов.
По его словам, командиры постоянно отдают приказы о наблюдении и атаках на российскую пехоту, однако при этом «никак не реагируют на засилье FPV-дронов». Бунятов добавил, что несвоевременная реакция приведет к обвалу фронта и моментальному падению обороны Покровска.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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*Признан террористическим и запрещен в РФ
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Украинцы кончаются: Спецназ из Польши заметили на Курском направлении
Полковник Киселев: На Курском направлении замечен спецназ из Польши
22 мая 2025, 12:55

Фото: istock/arkadiuszkomski

На Курском направлении замечено перемещение наемников из Польши. Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев, подчеркнув, что это говорит о стремительном истощении резервов ВСУ.
По его словам, Запад начинает играть в открытую и страны НАТО принимают непосредственное участие в конфликте между Россией и Украиной. Киселев рассказал, что польский спецназ движется в Курском направлении, в то время как российская разведка определяет место дислокации западных наемников.

Полковник ЛНР отметил, что сейчас в районе Часова Яра, на Покровском направлении и под Купянском идут серьезные столкновения. При этом боевики ВСУ действуют на грани своих возможностей.

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Сообщается о ракетном ударе по объектам ВСУ в Сумской области
Бойцы ВС РФ ударили ракетами по объектам ВСУ в Сумской области
22 мая 2025, 12:52

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские военнослужащие ударили по объектам боевиков ВСУ в Сумской области, пишет Telegram-канал «Иди и смотри». Перед этим сообщалось, что ВС России применяли ракеты.
«ВС РФ ударили ракетами по объектам ВСУ в Сумской области», — сказано в посте.
Про какие объекты ВСУ говорится — неизвестно, как и их количество. Кроме того, нет данных об их местоположении.

Перед этим эксперт Михаил Онуфриенко говорил, что ВС РФ могут устроить коллапс для противника, разрушив мосты через Днепр. По мнению аналитика, такие действия могут разрушить систему снабжения украинских боевиков.

Кроме того, сообщалось, что на Курском направлении заметили спецназ из Польши.

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«Чтобы не было клейма»: зачем Ревве гражданство РФ
Бородин: Ревва получил гражданство РФ, чтобы избавиться от «клейма украинца»
22 мая 2025, 12:51

Александр Ревва (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин считает, что артист Александр Ревва получил российское гражданство для избавления от «клейма украинца». Своим мнением Бородин поделился в соцсетях. Он назвал комика «тихушником», заявив, что паспорт РФ нужен Ревве для зарабатывания денег в стране.
Кроме того, Бородин призвал Александра высказаться о спецоперации. Он задался вопросом, имеет ли Ревва второе гражданство.

О том, что Александр Ревва получил российское гражданство, сообщалось несколько часов назад. Сам он пока никак не прокомментировал эту информацию. Звезда юмористических шоу популярен в России, где работает уже много лет.

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