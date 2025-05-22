В ГД раскрыли, имеет ли право Зеленский выступать от имени народа Украины

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин считает, что артист Александр Ревва получил российское гражданство для избавления от «клейма украинца». Своим мнением Бородин поделился в соцсетях. Он назвал комика «тихушником», заявив, что паспорт РФ нужен Ревве для зарабатывания денег в стране.