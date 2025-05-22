Владимир ЗеленскийВ ГД раскрыли, почему Зеленскому трудно признать потерю территорий
Владимир Зеленский не имеет права выступать от имени народа Украины. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
«Абсурдно, если свою подпись под документами, касающимися мирного урегулирования, будет ставить лицо, утратившее полномочия. Зеленский утратил свою легитимность, и то, что происходит на Украине сейчас, — это узурпация», — заявил Белик в беседе с RT.
Он также отметил попытки Зеленского и его окружения удержать власть путём отказа от проведения выборов на Украине.
По словам Белика, глава киевского режима не имеет права выступать от имени народа Украины. Депутат предупредил, что Зеленский также в любой момент может отказаться от своей подписи в важных двусторонних документах.
Тем временем посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник также считает, что Зеленский не имеет полномочий подписывать мирные соглашения, пишут argumenti.ru.
«Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума об урегулировании конфликта на Украине из-за своего правового статуса», — заявил Мирошник.
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