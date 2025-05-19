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Pravda.Ru: Зеленский оторван от реальности

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский продолжает уверять, что Украина готова вести войну ещё долго, однако реальные данные говорят об обратном, пишет Pravda.Ru.
«Пока просроченный рассказывает в интервью о мотивации и патриотизме, на улицах украинских городов разворачиваются целые охотничьи операции — "бусификация" в действии. Автобусы без опознавательных знаков, быстрые руки военкомов и минимум церемоний», — говорится в статье.

Все, кто хотел воевать, ушли на фронт сразу после начала российской спецоперации, остальных же мобилизуют в ВСУ насильно.

По словам Зеленского, на фронте у армии Украины всё в порядке. Однако ВСУ несут огромные потери и нуждаются в ротации, а среди молодежи от 18 до 24 лет желающих идти в зону боевых действий не так уж и много.

Тем временем главком ВС Украины Александр Сырский снял командира 59-й бригады Богдана Шевчука, которого ранее критиковали за большие потери на Красноармейском направлении. Вместо него назначен Александр Сак, пишут argumenti.ru. Отмечается, что смена произошла 15-16 мая. Ранее Сак возглавлял бригаду украинской армии в районе Кременной.

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Путин высказался о разговоре с Трампом
Путин назвал разговор с Трампом содержательным
19 мая 2025, 20:09

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назвал разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом весьма полезным, содержательным и откровенным. По словам российского лидера, переговоры длились больше двух часов.
Путин поблагодарил хозяина Белого дома за участие американской стороны в возобновлении диалога между Россией и Украиной.

В понедельник, 19 мая, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что разговор президентов России и США состоится в 17:00 по Москве. Дональд Трамп писал в соцсетях, что собирается говорить с Владимиром Путиным на тему урегулирования украинского конфликта и торговых вопросов.

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«Защита родины — престижная работа»: госвыплаты, заработная плата и соцгарантии для служащих по контракту в 2025 году
19 мая 2025, 17:49

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Во все времена мужи отечества вставали на защиту страны в тяжелые для нее времена. И сейчас события на Украине являются важным моментом в истории России и каждый гражданин может внести свой вклад в общую победу. Государство со своей стороны гарантирует поддержку военнослужащих и их семей.

Денежное довольствие


Заработная плата военнослужащих, участвующих в СВО, формируется из базового оклада, который определяется в зависимости от воинского звания и занимаемой должности. Кроме того, военнослужащие имеют право на различные дополнительные выплаты, которые могут включать надбавки за руководство подразделением, работу с секретной информацией, а также за выслугу лет и другие факторы.

Ежемесячный доход служащих варьируется в пределах от 210 до 400 тысяч рублей. К этому также добавляются премиальные выплаты, которые зависят от стажа службы, звания и конкретной роли в подразделении.

При заключении контракта в Подмосковье военнослужащему предоставляется региональная единовременная выплата в размере 1 900 000 рублей и федеральная — в размере 400 000 рублей.

Таким образом, государство предоставляет своим защитникам достойную заработную плату на фоне средних доходов по стране.

Выплаты участникам СВО за ранение


В случае получения травмы в зоне проведения специальной военной операции военнослужащему предоставляется денежная компенсация в размере от 100 000 рублей до 3 000 000. Размер компенсации зависит от степени тяжести травмы.

В случаях, если ранение повлекло за собой стойкую утрату трудоспособности и инвалидность, участник СВО получает дополнительную компенсацию в 1 000 000 рублей. Кроме того, существуют страховые выплаты. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей.

Льготы для участников СВО


Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, могут рассчитывать на государственную поддержку в вопросах улучшения жилищных условий. В частности, им доступны субсидии на приобретение жилья, помощь в оплате коммунальных услуг и выгодные условия ипотечного кредитования.

Для военнослужащих и членов их семей предусмотрено бесплатное медицинское обслуживание. Это включает в себя, в частности, изготовление зубных протезов, обеспечение лекарствами и техническими средствами реабилитации, а также ежегодно проходить медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение по необходимости.

После поступления на контрактную службу у военнослужащего появляется возможность компенсации невыплаченных кредитов (ипотека, автокредиты, потребительские займы) до 10 000 000 рублей.

Военнослужащие и члены их семей освобождены от уплаты налога на имущество на период службы. В рамках этой меры поддержки предоставляется возможность выбрать один объект недвижимости, который не будет облагаться налогом.

Финансовая поддержка в трагических случаях


В случае трагического исхода службы семье погибшего военного полагается единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей. Также предусмотрены регулярные денежные выплаты: 30 000 рублей для супруги и по 15 000 рублей для каждого ребёнка.

Кроме того, детям военнослужащих даётся право на первоочередное предоставление мест в детсадах, школах и вузах по месту жительства, в летних оздоровительных лагерях. Если это требуется, семьям оказывается психологическая помощь, а также предоставляются юридические консультации.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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Участники Ассоциации ветеранов СВО Раменского провели урок НВП в лесу
19 мая 2025, 17:02

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Участники Ассоциации ветеранов спецоперации Раменского муниципального округа провели третий урок начальной военной подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Участниками урока стали 25 человек. На этот раз для практического занятия выбрали территорию в лесу. Руководитель Ассоциации ветеранов СВО округа Александр Кулик сначала провёл инструктаж, а затем началась практика. Участник спецоперации Сергей Белка показал детям приёмы обращения с оружием, правильную стойку и смену рук при стрельбе из автомата. Также дети узнали, как вести стрельбу и из положения сидя, что такое круговая оборона», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Взрослые тоже внимательно слушали наставления инструкторов.
«Мы показали, как правильно двигаться по лесу, объяснили, что такое передвижение в группе. Рассказали о поисковых работах диверсионно-разведывательных групп в лесу и научили противодействовать ДРГ. Думаю, участникам понравилось», – отметил Кулик.
Он пообещал, что занятия продолжатся. Те, кто регулярно приезжает на них, хотят не только получать новые знания, но и с пользой проводить время. Ветеранам СВО можно задать интересующие вопросы. Они охотно делятся своим боевым опытом.

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«Это не отменяет мою любовь к Украине»: Ранний брак, измены мужа, позиция по СВО. Лере Кудрявцевой — 54 года
19 мая 2025, 12:53

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*@leratv)

Сегодня, 19 мая, свой день рождения празднует Лера Кудрявцева — российская телеведущая, актриса и певица. Ей исполняется 54 года.
Свой творческий путь Кудрявцева начинала с подтанцовки и бэк-вокала на концертах Евгения Осина и Игоря Саруханова, а сегодня редко на каком большом мероприятии можно не увидеть ее в качестве ведущей, да и шоу «Секрет на миллион» без нее мало кто может представить. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».


Ранние годы


Валерия Кудрявцева родилась 19 мая 1971 года в Усть-Каменогорске, Казахстан. В детстве Лера мечтала быть врачом, потом стюардессой, но к окончанию школы поняла, что ее место на сцене. Получив аттестат, Кудрявцева поступила в культпросветучилище Усть-Каменогорска на факультет театральной режиссуры. Дальнейшее обучение Лера решила продолжить уже в столице и поступила в ГИТИС, где окончила актерское отделение факультета эстрады.

Начало творческого пути


Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*@leratv)

Среди московского окружения Кудрявцевой нашелся знакомый, который помог артистке устроиться на бэк-вокал к Евгению Осину. Так Валерия впервые попала на большую сцену. Стоит отметить, что она смогла зарекомендовать себя с лучшей стороны и была замечена другими исполнителями, в числе которых были Богдан Титомир, Игорь Саруханов и Светлана Владимирская.

Работа на ТВ


Поворотным событием в профессиональной жизни Кудрявцевой стало её знакомство с актёром Игорем Верником. В то время он искал ведущую для программы «Партийная зона». Верник посчитал, что молодая и целеустремлённая девушка идеально подходит для этой роли.

В рамках программы «Партийная зона» Лера Кудрявцева стала частым гостем модных ночных заведений. Она проводила время в компании знаменитостей и задавала им интересные вопросы. Своей харизмой и обаянием Лера сразу завоевала сердца зрителей и стала узнаваемой персоной на ТВ.

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*@leratv)

В дальнейшем Кудрявцева продолжит работу в проектах «МузОбоз», «Испытание верности», «Клуб бывших», «Культурный обмен» и «Большая перемена». Леру стали приглашать в качестве ведущей музыкальных церемоний и других мероприятий, таких как «Песня года», «Премия Муз-ТВ», «Новая волна» и «Юрмала».

В сентябре 2016 года на телеканале НТВ состоялась премьера авторской программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В рамках шоу Лера задавала известным личностям острые вопросы, а участники должны рассказывать подробности личной жизни, а также делиться постыдными секретами.

Кроме своего, Кудрявцева также выступала актрисой дубляжа. Ее голосом говорят Ванесса Блум в мультфильме «Би Муви: Медовый заговор» (2007) и Кейт в анимационной ленте «Альфа и Омега: Клыкастая братва» (2010). Также она озвучила главную героиню в анимационной картине «Золушка: Полный вперед!» (2012).


Личная жизнь


Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев (Фото: Instagram*@leratv)

Устаивать свою личную жизнь телеведущая начала довольно рано. В первый раз Кудрявцева переступила порог ЗАГСа в 1990 году, когда ей едва исполнилось 19 лет. Ее мужем стал барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. В том же году у пары появился сын Жан.

Это был сложный брак и сложный период в жизни Кудрявцевой. Замужество и рождение ребенка совпали с переездом в Москву. Юная артистка вместе с ребенком жила в столичной квартире Ленюка вместе с его мамой, а отец ребенка постоянно пропадал на гастролях и изменял жене. Этот брак просуществовал два года, после чего Кудрявцева подала на развод.

В 2004 году Лера снова связала себя узами брака с предпринимателем Матвеем Морозовым. Их свадьба состоялась всего через три месяца после знакомства. Оба супруга были заняты работой и редко проводили время вместе. Но и этот брак не выдержал испытания временем — спустя три года Матвей Морозов был осуждён за мошенничество и незаконное пересечение границы, и пара рассталась.

В 2008 году у телеведущей завязался роман с певцом Сергеем Лазаревым. Их отношения длились порядка четырех лет и закончились расставанием. По словам Кудрявцевой, Сергей не стремился к созданию семьи и рождению детей, а всецело отдавался работе. Она же, напротив, хотела создать семью и стать еще раз матерью.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочкой Марией (Фото: Instagram*@leratv)

В 2013 году Кудрявцева вступила в третий брак. Её избранником стал хоккеист Игорь Макаров. Спустя пять лет после бракосочетания на свет появилась их дочь Мария.

В последнее время в СМИ все чаще появляется информация, что дела в браке Макарова и Кудрявцева обстоят не лучшим образом. Дело в том, что после завершения спортивной карьеры бывший нападающий команды СКА не смог найти свое место за пределами спорта. Тренерская карьера Макарова не сложилась, а открытый бизнес прогорел и оставил большие долги.

В сети имеется информация, что супруг телеведущей нередко злоупотребляет алкоголем и буквально деградирует.

«Не дай Бог, что произойдет»: Лера Кудрявцева написала завещание
«Не дай Бог, что произойдет»: Лера Кудрявцева написала завещание

Отношение телеведущей к СВО


Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*@leratv)

После начала СВО заявила, что любит Россию и будет всячески защищать ее от нападок русофобов.

«Я русская, патриот! Это не отменяет мою любовь к Украине, моим украинским друзьям и мирным жителям этой страны. Но ваша ненависть и русофобия дает свои плоды. Поэтому, естественно, я буду защищать свою страну, топить за наших пацанов», — писала Лера в соцсетях.

Также Кудрявцева продемонстрировала свою солидарность с жителями Донбасса, перечислив средства на их поддержку после начала специальной военной операции. А в феврале 2023 года телеведущая совместно с Дмитрием Маликовым организовала отправку беспилотных летательных аппаратов и ретрансляторов военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

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В Кремле высказались о будущем разговоре Путина с Трампом
Песков подтвердил, что разговор Путина с Трампом пройдет в понедельник
19 мая 2025, 12:21

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в понедельник, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что беседа лидеров состоится в 17:00 по московскому времени.
Перед этим хозяин Белого дома писал в соцсетях, что хочет провести телефонный разговор со своим российским коллегой в понедельник, 19 мая.

«Я проведу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10:00 (17:00 по Москве – прим. ред.)», — писал Дональд Трамп.

Американский лидер подчеркивал, что собирается обсудить с Путиным пути прекращения конфликта на Украине и вопросы торговли.

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