Владимир Зеленский
Владимир Зеленский продолжает уверять, что Украина готова вести войну ещё долго, однако реальные данные говорят об обратном, пишет Pravda.Ru.
«Пока просроченный рассказывает в интервью о мотивации и патриотизме, на улицах украинских городов разворачиваются целые охотничьи операции — "бусификация" в действии. Автобусы без опознавательных знаков, быстрые руки военкомов и минимум церемоний», — говорится в статье.
Все, кто хотел воевать, ушли на фронт сразу после начала российской спецоперации, остальных же мобилизуют в ВСУ насильно.
По словам Зеленского, на фронте у армии Украины всё в порядке. Однако ВСУ несут огромные потери и нуждаются в ротации, а среди молодежи от 18 до 24 лет желающих идти в зону боевых действий не так уж и много.
Тем временем главком ВС Украины Александр Сырский снял командира 59-й бригады Богдана Шевчука, которого ранее критиковали за большие потери на Красноармейском направлении. Вместо него назначен Александр Сак, пишут argumenti.ru. Отмечается, что смена произошла 15-16 мая. Ранее Сак возглавлял бригаду украинской армии в районе Кременной.
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