Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Освобождение села Богатырь и отражение массированной атаки ВСУ на границе Курской области: последние новости СВО на 19 мая

Освобождение села Богатырь и отражение массированной атаки ВСУ на границе Курской области: последние новости СВО на 19 мая

Фото: iStock/ daseaford

Фото: iStock/ daseaford

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская и Белгородская области


За минувшие сутки ВСУ предприняли одну из самых массированных атак, в которой участвовали более трех десятков штурмовиков и семь единиц техники. Атака была направлена на населённый пункт Тёткино. Также было предпринято несколько попыток проникнуть на территорию России пешими группами на соседних участках. Все атаки ВС РФ отражены, большая часть военной техники и живой силы ВСУ уничтожены.

На направлении Павловка — Новый Путь и посёлка Краснооктябрьский украинские штурмовые группы также безуспешно пытались просочиться на российскую территорию. В ходе стрелкового боя значительная часть украинских военных была ликвидирована.

Кроме того, ВС РФ было обнаружено выдвижение штурмовой группы ВСУ из села Ободы. Российские операторы FPV нанесли удар по противнику, ликвидировав значительную часть вражеских сил.

На участках Сумского направления штурмовые подразделения РФ продолжают наступление вглубь территории Украины, выполняя задачу по созданию зоны безопасности. Общее продвижение составило свыше 650 метров.

Торецкое направление


К западу от Торецка российские военные перекрыли дорогу на Константиновку в районе Новооленовки и продолжают наступление в направлении Полтавки. В восточной части линии фронта продолжаются интенсивные боевые действия в районе Александрополь-Заря-Романовка. Российские войска ведут наступление на Романовку и стремятся прорваться к Заре. ВС РФ ведут активную работу по окружению украинских военных в районе населённых пунктов Александро-Калиново и Клебан-Бык.

Над регионами РФ за ночь уничтожили 35 украинских БПЛА
Над регионами РФ за ночь уничтожили 35 украинских БПЛА

Константиновское направление


С юго-восточной стороны Романовки российские войска продвинулись на 1,5 км и успешно вошли в село. В данный момент идут активные бои за полное освобождение населённого пункта. В окрестностях населённого пункта Новая Полтавка российские войска значительно увеличили зону своего контроля, действуя широким фронтом.

Угледарское направление


В этом направлении российские военные ведут наступление на Новополь и Зелёное Поле. Они отбили несколько лесных массивов к западу от Вольного Поля, освободив территорию площадью примерно 3 квадратных километра.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населённого пункта Богатырь, который был последним крупным опорным пунктом ВСУ перед границей с Днепропетровской областью. В настоящее время под контролем российских военных находятся некоторые участки ключевых транспортных артерий, которые ведут в Новопавловку и Запорожье. Это позволяет развивать наступление в северо-западном и юго-западном направлениях.

Краснолиманское направление


После того как село Торское было освобождено, российские войска продвинулись к окраинам Заречного. В районе западной части посёлка Редкодуб продолжаются активные боевые действия, и контроль над этой местностью представляет опасность для украинских военных в Изюме и Святогорске.

ВС РФ значительно продвинулись в направлении Новомихайловки, освободив обширную территорию к юго-западу от Макеевки. Сейчас они ведут наступление на позиции ВСУ в районе Нового Мира и в окрестностях Ольговки и Петровского.


Читайте также:

Путин рассказал о необходимом для России результате СВО

Глава ДНР заявил о продвижении ВС РФ в зоне СВО

Зеленский снова обратился к Трампу за помощью
#военные
#контроль
#днр
#всу
#вс рф
#удар
#атака
#статьи
Над регионами РФ за ночь уничтожили 35 украинских БПЛА
19 мая 2025, 07:34

Фото: iStock/Oselote

Средства ПВО уничтожили за минувшую ночь 35 украинских дронов над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
26 беспилотников сбили над территорией Республики Крым, 8 — над Брянской областью и 1 — над Белгородской областью. Иные подробности в российском оборонном ведомстве не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Путин рассказал о необходимом для России результате СВО

Российские войска освободили населенный пункт Богатырь в ДНР

Захарова раскрыла возможные планы Мерца по Украине
#спецоперация
#пво
#дрон
#минобороны рф
#вс рф
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Он его ​просто размажет»: Степашин раскрыл, почему Зеленскому невыгодна встреча с Путиным
Экс-премьер РФ Степашин: Путин при встрече размажет Зеленского психологически
19 мая 2025, 01:56

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Путин психологически превзойдет и «размажет» Владимира Зеленского в случае их личной встречи. Об этом заявил президент Российского книжного союза и бывший премьер-министр Сергей Степашин в интервью изданию «Аргументы и факты» (АиФ).
Он указал, что запрос на переговоры от украинской стороны был принят РФ к сведению. Однако встреча может оказаться невыгодной для Зеленского из-за явного преимущества российского лидера, когда дело доходит до разговора тет-а-тет.

«Есть запрос с украинской стороны на прямую встречу руководителей двух стран. Запрос принят к сведению. Я, правда, не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически», — пояснил Степашин.
18 мая сообщалось о готовности Владимира Зеленского говорить с Россией в любом формате. Глава киевского режима выразил благодарность Ватикану за желание быть площадкой для диалога между странами.

Читайте также:

«Только слепой не увидит посыла»: музыкальный критик раскрыл скрытый смысл новых песен Пугачевой

Журналист ударил микрофоном по лицу президента Аргентины

«Невозможно вмешаться, только вляпаться»: Захарова ответила на слова Румынии о «вмешательстве РФ» в выборы
#дело
#встреча
#путин
#рф
#переговоры
#владимир путин
#президент
#министр
#интервью
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава ДНР заявил о продвижении ВС РФ в зоне СВО
Пушилин: ВС РФ значительно продвинулись на двух направлениях в ДНР
18 мая 2025, 22:59

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

О продвижении ВС РФ на Красноармейском и Великоновоселковском направлениях заявил в Telegram-канале глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«На Великоновоселковском направлении тоже есть определенного рода дополнительные продвижения наших подразделений», — сказано в его видеообращении.
Кроме того, по словам чиновника, российская армия значительно продвинулась в районе населенных пунктов Леонтовичи и Зверево. В близлежащих лесополосах происходят боестолкновения, названные Пушилиным достаточно серьезными. Он добавил, что боевики сопротивляются в районе Котлино и Удачное.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В пятницу, 16 мая, Россия провела переговоры с украинской стороной в Турции.

Читайте также:

Зеленский готов к переговорам с Россией в любом формате

Зеленский снова обратился к Трампу за помощью

Путин рассказал о необходимом для России результате СВО
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#вс рф
#денис пушилин
#днр
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский готов к переговорам с Россией в любом формате
Зеленский готов говорить с Россией в любом формате
18 мая 2025, 21:13

Владимир Зеленский и Джей Ди Вэнс

Владимир Зеленский готов говорить с Россией в любом формате. Глава киевского режима выразил благодарность Ватикану за готовность быть площадкой для диалога между странами.
«Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов», — сказано в публикации Зеленского в соцсетях по результатам встречи с понтификом Львом XIV.
По мнению госсекретаря США Марко Рубио, встреча в Ватикане была бы комфортной для Москвы и Киева.

Прямые переговоры России и Украины состоялись в Турции, 16 мая. Глава российской делегации Владимир Мединский заявлял, что стороны договорились об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000 в ближайшее время.

Украинская сторона запросила переговоры Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Москва «приняла этот запрос к сведению». Стороны также договорились выработать в деталях «возможное будущее прекращение огня». Когда такое видение будет представлено, переговоры продолжатся, резюмировал Мединский.

Читайте также:

Зеленский снова обратился к Трампу за помощью

Российские войска освободили населенный пункт Богатырь в ДНР

Путин рассказал о необходимом для России результате СВО
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#владимир зеленский
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский снова обратился к Трампу за помощью
Зеленский послал письмо Трампу с предложением о военно-промышленной помощи
18 мая 2025, 20:22

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский вновь попросил американского лидера Дональда Трампа о военной помощи. Глава киевского режима направил соответствующее письмо хозяину Белого дома.
«(Зеленский — прим. ред.) отметил, что направил президенту Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах», — сказано в сообщении.
Вашингтон и Киев подписали в конце апреля сделку о природных ресурсах Украины. Согласно документу, Штаты имеют приоритетное право на покупку продукции, добытой на Украине. При этом сделка не предусматривает каких-либо гарантий для киевского режима.

По разным оценкам, Украина должна США примерно 350 миллиардов долларов за оказанную помощь. Подписание соответствующей сделки могло состояться еще в феврале этого года, но тому помешал скандал в Белом доме между Зеленским и Трампом.

Читайте также:

Захарова раскрыла возможные планы Мерца по Украине

Сужение котла под Торецком, освобождение Александрополя и теснение ВСУ на покровском фронте: последние новости СВО на 18 мая

США пригрозили России очередными санкциями из-за Украины
#мир
#россия
#украина
#сша
#война
#сво
#владимир зеленский
#дональд трамп
#новости
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате