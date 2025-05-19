Освобождение села Богатырь и отражение массированной атаки ВСУ на границе Курской области: последние новости СВО на 19 мая

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ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Курская и Белгородская области
За минувшие сутки ВСУ предприняли одну из самых массированных атак, в которой участвовали более трех десятков штурмовиков и семь единиц техники. Атака была направлена на населённый пункт Тёткино. Также было предпринято несколько попыток проникнуть на территорию России пешими группами на соседних участках. Все атаки ВС РФ отражены, большая часть военной техники и живой силы ВСУ уничтожены.
На направлении Павловка — Новый Путь и посёлка Краснооктябрьский украинские штурмовые группы также безуспешно пытались просочиться на российскую территорию. В ходе стрелкового боя значительная часть украинских военных была ликвидирована.
Кроме того, ВС РФ было обнаружено выдвижение штурмовой группы ВСУ из села Ободы. Российские операторы FPV нанесли удар по противнику, ликвидировав значительную часть вражеских сил.
На участках Сумского направления штурмовые подразделения РФ продолжают наступление вглубь территории Украины, выполняя задачу по созданию зоны безопасности. Общее продвижение составило свыше 650 метров.
Торецкое направление
К западу от Торецка российские военные перекрыли дорогу на Константиновку в районе Новооленовки и продолжают наступление в направлении Полтавки. В восточной части линии фронта продолжаются интенсивные боевые действия в районе Александрополь-Заря-Романовка. Российские войска ведут наступление на Романовку и стремятся прорваться к Заре. ВС РФ ведут активную работу по окружению украинских военных в районе населённых пунктов Александро-Калиново и Клебан-Бык.
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Константиновское направление
С юго-восточной стороны Романовки российские войска продвинулись на 1,5 км и успешно вошли в село. В данный момент идут активные бои за полное освобождение населённого пункта. В окрестностях населённого пункта Новая Полтавка российские войска значительно увеличили зону своего контроля, действуя широким фронтом.
Угледарское направление
В этом направлении российские военные ведут наступление на Новополь и Зелёное Поле. Они отбили несколько лесных массивов к западу от Вольного Поля, освободив территорию площадью примерно 3 квадратных километра.
Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населённого пункта Богатырь, который был последним крупным опорным пунктом ВСУ перед границей с Днепропетровской областью. В настоящее время под контролем российских военных находятся некоторые участки ключевых транспортных артерий, которые ведут в Новопавловку и Запорожье. Это позволяет развивать наступление в северо-западном и юго-западном направлениях.
Краснолиманское направление
После того как село Торское было освобождено, российские войска продвинулись к окраинам Заречного. В районе западной части посёлка Редкодуб продолжаются активные боевые действия, и контроль над этой местностью представляет опасность для украинских военных в Изюме и Святогорске.
ВС РФ значительно продвинулись в направлении Новомихайловки, освободив обширную территорию к юго-западу от Макеевки. Сейчас они ведут наступление на позиции ВСУ в районе Нового Мира и в окрестностях Ольговки и Петровского.
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