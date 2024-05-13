Правительство Эстонии обсуждает возможность отправки военных на Украину

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Советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл объявил, что правительство рассматривает возможность направления военных на Украину, пишет Breaking Defense.
В беседе с изданием Ролл отметил, что эстонские военные могут быть отправлены в западные регионы бывшего советского государства. По его словам, они могут выполнять «задачи в тылу».
Ролл подчеркнул, что присутствие эстонских военных в тыловой зоне позволит освободить украинских солдат для участия в боевых действиях на передовой.
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Ролл подчеркнул, что присутствие эстонских военных в тыловой зоне позволит освободить украинских солдат для участия в боевых действиях на передовой.
«Обсуждения продолжаются. Мы должны рассматривать все возможные варианты», — сказал советник президента.Читайте также:
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Артем Кузьмин