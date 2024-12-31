ВС РФ наносят массированный ракетный удар по Украине

Фото: iStock/3D_generator
Российские войска наносят массированный ракетный удар по целям на территории Украины с утра 31 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
Предварительно уточняется, что обстрелы ведутся крылатыми ракетами Х-101, Х-22 и «Калибр». Удары наносятся по объектам, основная часть которых сосредоточена в центральной и западной частях Украины. В центральных областях воздушная тревога работает с восьми часов утра. После сигналы распространились и на другие регионы.
Ранее украинские СМИ писали о серии взрывов, прогремевших в Киеве и Киевской области. Позднее сообщалось о повторных ударах в столице. Также указывалось на взрывы в Шостке Сумской области.
Читайте также:
В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников
СМИ Украины: в Киеве и Киевской области прогремели сильные взрывы
РИА Новости: ВС РФ освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО за 2024 год
Анастасия Чинкова