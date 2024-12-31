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ВСУ будут выбиты из посёлка Великая Новоселка в ДНР в первых числах января. Такой прогноз дал британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
Аналитик предрёк, что населённый пункт будет освобождён в течение нескольких часов, дней или максимум недели. Это точно произойдёт в начале первого месяца 2025 года.
Меркурис подчеркнул, что подразделения украинских войск в настоящее время находятся в сложной ситуации на важном Времевском направлении, поскольку командование ВСУ проигнорировало их призыв к отступлению.
Ранее в этот день газета Financial Times писала, что в 2025 году Зеленский пойдёт на подписание мирного договора с отказом от территорий.
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Меркурис подчеркнул, что подразделения украинских войск в настоящее время находятся в сложной ситуации на важном Времевском направлении, поскольку командование ВСУ проигнорировало их призыв к отступлению.
Ранее в этот день газета Financial Times писала, что в 2025 году Зеленский пойдёт на подписание мирного договора с отказом от территорий.
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Анастасия Чинкова