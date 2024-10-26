На Украине военнообязанным разрешили частично восстановить бронь от мобилизации

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Частично восстановить бронь от мобилизации разрешили на Украине, информирует кабмин республики на официальном сайте. Речь идет о тех, кто получил ее до 31 мая этого года.
«Работники, получившие статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить срок бронирования на аналогичный срок», — сказано в публикации.В правительстве республики добавили, что решение согласовано. Кроме того, по сообщению кабмина, до 15 ноября на предприятиях проводится аудит. По результатам проверки будут скорректированы условия бронирования.
Ранее сообщалось, какую помощь и от кого получит Украина. Известно, что речь идет о сумме в 8,4 миллиона евро.
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Никита Кротов