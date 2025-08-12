Правительство утвердило территории, защита которых даёт статус ветерана
Правительство России официально утвердило перечень территорий, на которых участие в обороне дает право на статус ветерана боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.
В список вошли 11 административных образований, прилегающих к зоне СВО. Среди них – Крым, Севастополь, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, а также города Анапа, Новороссийск и Геленджик.
Ранее бойцы, проходившие службу в этих регионах, не всегда могли рассчитывать на соответствующий статус. Теперь те, кто получил ранения или стал инвалидами, смогут официально получить статус инвалида боевых действий.
Это решение расширяет социальные гарантии для участников спецоперации и их семей, подчеркивает значимость их вклада в защиту страны.
