12 августа 2025, 15:28

«ВХ»: желание США договориться похоже на попытку сбить темп наступления ВС РФ

Фото: iStock/ronniechua

Резкое желание Вашингтона как можно быстрее договориться с Россией об урегулировании украинского конфликта выглядит как попытка сбить темп наступления российской армии в зоне проведения спецоперации. Об этом пишет RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».





Автор отмечает, что «Минск-1» был подписан в то время, когда остатки ВСУ «догорали в иловайском котле», а «Минск-2» — во время уничтожения украинских боевиков, попавших в дебальцевский котёл.





«В обоих случаях Запад бросался спасать Киев, обещая Москве всё что угодно, лишь бы остановить ополченцев (тогда ещё) и не допустить полного разгрома ВСУ», — говорится в статье.

«Резкое желание США прямо вот сейчас и ни минутой позже «договориться» с Россией и «порешать» все жизненно важные вопросы выглядит как попытка сбить темп наступления, выбить из-под ног РФ оперативную инициативу и заморозить всё на условиях, выгодных Вашингтону», — пишет «ВХ».