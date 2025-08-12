«ВХ» проанализировала, почему США захотели переговоров с РФ именно сейчас
«ВХ»: желание США договориться похоже на попытку сбить темп наступления ВС РФ
Резкое желание Вашингтона как можно быстрее договориться с Россией об урегулировании украинского конфликта выглядит как попытка сбить темп наступления российской армии в зоне проведения спецоперации. Об этом пишет RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».
Автор отмечает, что «Минск-1» был подписан в то время, когда остатки ВСУ «догорали в иловайском котле», а «Минск-2» — во время уничтожения украинских боевиков, попавших в дебальцевский котёл.
«В обоих случаях Запад бросался спасать Киев, обещая Москве всё что угодно, лишь бы остановить ополченцев (тогда ещё) и не допустить полного разгрома ВСУ», — говорится в статье.Отмечается, что ни «Минск-1», ни «Минск-2» ничего не стоили. И сегодня можно ожидать, что 15 августа на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Вашингтон будет предлагать Москве различные «пряники», чтобы не дать российской армии дожать фронт там, где он уже трещит.
«Резкое желание США прямо вот сейчас и ни минутой позже «договориться» с Россией и «порешать» все жизненно важные вопросы выглядит как попытка сбить темп наступления, выбить из-под ног РФ оперативную инициативу и заморозить всё на условиях, выгодных Вашингтону», — пишет «ВХ».
По мнению автора, США отслеживают ситуацию на поле боя, видят успехи ВС РФ и понимают, к чему всё идёт.